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MLB／2名人堂球星之子均猛打賞 藍鳥大勝教士

2019-05-27 14:20中央社 多倫多26日綜合外電報導

同為名人堂球星之子，畢吉歐(左)首安與首轟同日出爐，並且與小葛雷諾(右)同場繳出...
同為名人堂球星之子，畢吉歐(左)首安與首轟同日出爐，並且與小葛雷諾(右)同場繳出猛打賞，賽後小葛也為他慶祝。 美聯社
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名人堂球星之子畢吉歐（Cavan Biggio）生涯首安、首轟、首打點今天同場出爐，助藍鳥10比1大勝教士。

藍鳥在家迎戰教士3連戰的前兩戰都輸球，今天賽前吞下4連敗，但本場比賽名門之後表現搶眼，名人堂球星克萊格˙畢吉歐（Craig Biggio）之子畢吉歐（Cavan Biggio）今天4打數3安打，其中包括1支全壘打，共打回兩分打點。

父親是名人堂球星葛雷諾（Vladimir Guerrero）的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天5打數、3安打。

畢吉歐剛升上大聯盟，這3天已連續出賽，前兩場比賽共6打數沒有安打，今天在2局揮出右外野方向一壘安打，這是他大聯盟生涯第一支安打，4局再揮出陽春砲，生涯第一支全壘打、第一分打點入袋。

藍鳥在2局下半先馳得點，在4局靠小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）、畢吉歐接連兩支全壘打，取得3比0領先。

藍鳥之後又在5局下半、8局下半分別拿下4分、3分。教士僅在5局上半獲得1分，最終藍鳥以10比1大勝。

藍鳥今天擊敗教士，終止自己的4連敗及對手的5連勝。

藍鳥先發投手史卓曼（Marcus Stroman）今天投5局送出2次三振、1個四壞球保送，被打1支全壘打在內的5支安打，只丟掉1分自責分。

藍鳥
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