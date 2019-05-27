MLB／剛獲教頭誇讚 紅襪狄佛斯立刻砲轟韋蘭德

2019-05-27 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅襪狄佛斯賽前剛被總教練柯拉盛讚為未來大聯盟最佳三壘手，立刻在比賽中回應，砲轟太空人強投韋蘭德。 美聯社 分享 facebook

紅襪狄佛斯（Rafael Devers）賽前剛被總教練柯拉（Alex Cora）盛讚為未來大聯盟最佳三壘手，這位22歲小將立刻在比賽中回應，四局下從太空人強投韋蘭德（Justin Verlander）敲出致勝轟，讓紅襪能以4：1避免被橫掃。

如此巧合讓柯拉賽後再見到媒體時忍不住說道，「你們讓我早上所言成真，我才剛談到狄佛斯。」

比賽開打前，柯拉正和記者們聊天，談到狄佛斯這幾周的進步時表示，「我們沒有時間，這需要講好幾個小時，他是我們未來的展望，他是一股動力，相信他正在成為聯盟最棒的三壘手，一直以來都表現很好，他才22歲，就能不斷修正自己。」

彷彿呼應柯拉所言，狄佛斯今天在攻守兩端都有亮點，不但對韋蘭德扛出423呎的大發全壘打，還有兩次徒手守備沒收安打，上一次他發生失誤已經是5月初的事，正積極扭轉過往「打優於守」的印象。

包含季後賽在內，狄佛斯其實生涯只從韋蘭德手中敲過兩支安打，不過全是全壘打，除了今天以外，另一次是去年美聯冠軍賽第五戰，「我只是試著去抓他的偏高速球，他速球很好，只能試著去找好打的球，他真的很難打。」

加上今天四支二的表現，狄佛斯近27場出賽打擊率為3成77、上壘率4成15、長打率6成40，還帶有25分打點，不過當記者詢問是否自認為美聯最佳三壘手時，他回答，「還差遠了，我還有很多功課要做。」

韋蘭德因為狄佛斯的全壘打吞下這個月首敗，今天他用103球投完七局，被敲六支安打丟三分，六局上他不但送出單場第六K，還只用五顆球就下莊，此役沒有保送，防禦率現為2.38。