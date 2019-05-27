MLB／前田傷癒復出奪勝 道奇中斷連12場優質先發

2019-05-27 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



前田健太傷癒復出奪勝，但將最近道奇輪值合繳的連續優質先發場次停留在12場。 美聯社 分享 facebook

前田健太今天客場先發出戰海盜，以五局丟三分的表現率領道奇11：7完成橫掃，自己也收下本季第六勝，不過沒有投到第六局的他，將最近道奇輪值合繳的連續優質先發場次停留在12場。

前田健太上一場投出6.2局無失分的本季代表作，卻因打擊時的自打球傷到腿，今天才脫離十天受傷名單，道奇也不敢太魯莽，讓他五局投完81球就退場休息。

前田健太此役被敲五支安打，三分是責失分，二局下他先挨了雷諾茲（Bryan Reynolds）的兩分砲，五局下又讓弗瑞茲爾（Adam Frazier）補上陽春砲，防禦率升至3.67。

自從5月12日前田健太繳出六局無失分的表現起，道奇先發投手群合演連續12場優質先發的紀錄，直到今天前田投不滿六局才中斷，這中間道奇奪得九勝，除了前田貢獻兩場優質先發外，克蕭（Clayton Kershaw）和希爾（Rich Hill）也各有兩場，柳賢振及布勒（Walker Buehler）則各包三場。

道奇靠著六局上灌進六分奠定勝基，先發打線中以第三棒的透納（Justin Turner）表現最火燙，單場五支安打創下生涯新高，菜鳥貝提（Matt Beaty）囊括四分打點為全隊最高，打擊王貝林格（Cody Bellinger）則是五打數一安打，打擊率降至3成86。