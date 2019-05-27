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MLB／葉力奇第21轟出爐 伍鐸夫8局好投比肩沙胖

2019-05-27 09:02聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

釀酒人今天9：1大勝費城人，除了主砲葉力奇（Christian Yelich）貢獻本季第21轟外，先發投手伍鐸夫（Brandon Woodruff）更是投完八局只被敲一支安打、丟一分，再加上打擊上有雙安表現，成為隊史第一位投到七局以上、敲出安打比被安打數量還多的投手。

伍鐸夫前面五局以15上15下維持完全比賽的可能性，卻在第六局被首棒打者納普（Andrew Knapp）敲陽春砲破功，這是他這場比賽的唯一失手，沒有保送外還送出生涯新高的十次三振，領到其中3K的哈波（Bryce Harper）說道，「謝謝老天還有納普，我們很多人認為伍鐸夫今天的內容足以投出完全比賽。」

伍鐸夫最後投了97球退場休息，最快球速來到98.4哩，他說，「我高中有投過無安打比賽，但從未有機會投出完全比賽，我沒有想太多，只是上去投球抓出局數。」

這是釀酒人暌違11年後再度有投手能撐到至少八局，只被敲一支安打以下，並用有雙位數三振，前一人是2008年的沙巴西亞（CC Sabathia）。

伍鐸夫也在第四和第五局都敲出安打，不但其中一支是二壘安打，還雙雙帶有一分打點，優異表現幾乎搶光葉力奇風采，這位國聯MVP五局下對牛棚投手維拉斯奎茲（Vince Velasquez）揮出陽春砲，本季第21轟出爐，以三轟的優勢領先道奇代表貝林格（Cody Bellinger），站穩大聯盟全壘打王的寶座。

釀酒人今天共敲出五轟，除了葉力奇外，甘默（Ben Gamel）單場雙響帶有三分打點，葛蘭多（Yasmani Grandal）和培瑞茲（Hernan Perez）也各有一發陽春砲。

伍鐸葉力奇
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