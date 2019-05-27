大谷翔平陷入第二年撞牆期 想走出低潮須再進化

去年季末動韌帶重建手術的「二刀流」天才大谷翔平以神奇的速度康復，僅花不到八個月時間復健，就在五月初以指定打者身份復出。然而「單刀出鞘」的大谷雖曾匕刃一閃轟出兩發全壘打，累計打擊成績卻越來越像個「純」投手。到昨天為止大谷的OPS只有.679，甚至還不及葛蘭基（Zack Greinke，30打席OPS 1.090）、伍鐸夫（Brandon Woodruff，25打席，OPS .777）等以打擊不錯著稱的國聯投手。究竟是各隊投手已開始找出剋制大谷的「勝利方程式」？還是大谷自身的問題，才導致他一頭撞上新人常有的第二年撞牆期(sophomore slump)，不再像去年一樣開季就技驚四座？雖說大谷現有的區區67打席不過是個小樣本，但從中我們仍可看出不少端倪。

釀酒人先發投手伍鐸夫本季不但投得精彩，在打擊方面也有不錯的表現，24個打數擊出8支安打。 美聯社 分享 facebook

先從大谷去年最為人所稱道的全壘打量產速度來看。去年他平均每14.8個打數就轟出一發全壘打的速度在全聯盟100位全壘打20隻以上的打者中高居第十位，而本季59個打數擊出兩隻全壘打的進度顯然低於去年。但全壘打的減少還只是冰山一角，更糟的是大谷的長打能力全面性大幅下降——截至昨天為止，他所擊出的長打也就只有那兩隻全壘打，其他12隻安打全部都是一壘安打，其中還有多達4隻是靠速度跑出的內野安打。與他去年326打數就擊出45隻長打的表現判若兩人。目前大谷的純長打率（ISO）只有.102，還不到去年.279的一半。而且在打席數跟大谷一樣或更多的全聯盟329名打者中，大谷的純長打率竟是末段班的第282名。

大谷翔平在傷癒復出之後專心擔任打者，但打擊表現比去年相差很多，目前59個打數只有14支安打，其中長打只有2支全壘打、沒有二壘安打。 美聯社 分享 facebook

進一步探討大谷的進階數據，不難得出他之所以長打力盡失是因為擊出太多滾地球的結論。本季大谷的滾飛比高達2.86，足足是去年1.32的一倍有餘。目前打席數60以上的342位打者中，也就只有8位的擊球比他還「滾」。而大谷之所以產出這麼多的滾地球，顯是來自他的擊球角度偏低。根據大聯盟官方的Statcast擊球角度數據（Launch Angle）。去年大谷的平均擊球角度12.3度大約等同於全聯盟的平均值，今年則急轉直下掉到只有5.1度。光看這兩個數字恐怕還感覺不太出大谷擊球角度偏移的誇張程度，換個方式敘述：本季所有「擊球打席」（Batted Ball Event）達30次的369位打者中，只有23人的平均擊球角度比大谷還低！

大谷翔平的揮棒角度降得太低，是造成他打出過多的滾地球而長打大幅減少的主因。 美聯社 分享 facebook

相隔不到八個月，大谷打出的球竟從「突破天際」變成「匍匐前進」，如此劇烈的轉變不但驚人，根本就是匪夷所思。事實上他本季如果能夠保有之前的滾飛比，帳面成績甚至可能比去年更出色。因為這十幾場比賽下來大谷雖然打了一堆滾地球，但他擊球的力道不但未減，反倒比去年更為強勁。根據Fangraph網站統計，本季大谷擊出平飛球的比率高達34.1%，遠高於去年的23.6%。Statcast也顯示大谷今年被判定強勁的擊球比率達52.6%，比去年排名全聯盟第十位的50.2%還要高。更可怕的是，他的平均擊球初速高達95.6英哩（時速），比他去年的92.6英哩快得多——要知道他去年的擊球初速已經是全聯盟前4%的頂尖等級，但跟今年相比卻是小巫見大巫——大谷這項數據目前可以排在全聯盟第四位，只有兩大重砲手賈吉（Aaron Judge）、賈羅（Joey Gallo）以及今年一鳴驚人的海盜一壘手貝爾（Josh Bell）勝過他。

大谷不是傻瓜，不會莫名其妙突然決定將球通通往地上打。他的擊球角度之所以改變有兩種可能。一是他的手肘經過手術後雖已康復，但休養半年以上的時間已使身體喪失了一些「肌肉記憶」，重建的「全新」韌帶可能也得花時間去適應，要百分之百找回過去的揮棒模式尚須一點時間。大谷現階段可能以為自己的揮棒姿勢一如往常，但其中或已出現連他自己都難以察覺的微妙差異，才導致擊球角度完全走鐘。甚至最壞的狀況是其實他的受傷部位還未完全復原，至於真實狀況究竟如何，就有待大谷自己、教練跟醫療團隊去找出答案。

其次則是前面提到的，今年各隊投手可能已經開始摸出一些對付大谷的「門道」。說穿了不足為奇，不過就是讓許多打者也感到「苦手」的「多投變化球」及「將球路壓低」兩大法門。各隊投手頭一年面對大谷時速球的配球比例是50.6%，結果被他將球轟得滿天飛——去年大谷將四縫線速球打成.330/.750的可怕打擊率及長打率，打伸卡球也有.299/.612。今年投手們當然大幅向下修正，速球比例降到只有44.1%，遠低於聯盟平均的52.7%。與此同時，他們選擇改用更多的曲球跟滑球來對決大谷，於是這兩項球路的配球比從去年的25%跳升到今年的37.3%。而大谷打這兩種球路的表現也確實不佳，去年打擊率及長打率猶有.256/.436，今年各只有.143——14個打數擊出兩隻一壘安打而已。

大谷翔平揮棒速度變得更快，但無法精準擊中球心也是枉然，加上對手又增加他不擅的變化球比例，讓他打擊表現持續低迷。 美聯社 分享 facebook

除了大量增加變化球的配球比例外，更重要的是將這些變化球的進壘位置壓得更低。去年投手面對大谷，投出好球帶內的曲球或滑球時，有高達19.1%的比例是在好球帶中段位置，跟投到下半部的比例（19.9%）相差無幾。今年完全不是這麼一回事，投進下半部的比例（25.6%）是中段（11.6%）的一倍有餘。此外還有高達40.7%的變化球落在好球帶以下，充分顯現投手們寧可投成壞球也不願被大谷打中的決心。面對投手壓低變化球的策略，大谷的擊球彈道勢必也得隨之拉低，而這很可能就是他不再產出全壘打而改「量產」滾地球的主因。

當然，低球、變化球不會每次都管用，否則投手不會有一半以上的時間都在催速球。大谷這十幾場比賽的小低潮，或許僅只是因為這段時間內遭遇的對手「碰巧」都能把變化球控得夠準，「剛好」掉進好球帶的下緣而已。一旦樣本夠大面對的投手夠多，再厲害的球路也會有失投被他一棒擊沈的時刻。是以現階段大谷的擊球策略看似沒有太大改變，他的出棒率跟去年幾乎相同（45.7%及45.3%），追打壞球的比例甚至還下降（從去年的32.3%降到25.2%）。

但如果以上兩點真是大谷陷入撞牆期的問題根源，他勢必仍得找出應對之道。再加上以天使當前戰績跟現有戰力，要進季後賽原就機會渺茫（兩大數據網站Fangraph及Baseball Prospectus都估計他們目前機率已不到4%）。現況既已不如人意，可能要轉換成練兵模式，不如及早開始想想怎麼幫助大谷，使他的打擊表現在明年球季開打前能回歸正軌。當然以大谷的資質及年紀，絕無可能抱殘守缺，定會全力追求打擊技巧的再進化。而他也確實必須再次進化，才能在不進則退的大聯盟中繼續實現他的二刀流夢想。