MLB／太空人贏球折損大將 美聯打擊雙冠王受傷

2019-05-26 17:59 台灣醒報 台北報導



太空人傷了陣中核彈頭史普林格，少了這位美聯打點王兼全壘打王讓球隊火力下滑一個檔次。 美聯社 分享 facebook

MLB美聯打擊雙冠王「春天哥」史布林格又受傷，左腳筋傷勢不樂觀！

太空人隊核彈頭春天哥是2017年奪冠的MVP，他本季即便缺陣4戰，但仍是美聯打擊榜上的全壘打王及打點王；然而，史布林格卻又於26日出戰紅襪隊的比賽中，傷到左腳筋而退場，確定是第二級損傷，隊醫26日聲稱他的歸期不明，對太空人隊打線來說，失去關鍵要角。

傷了關鍵打者

根據《休士頓球迷網》報導，美西強權太空人26日出戰紅襪的球賽雖以4:3勝出，但他們卻因為傷了大將史布林格，難以高興起來。史布林格在球賽中段為了搶接界外球，過於拼命而拉傷左腳筋，經過隊醫診斷，確認是第二級損傷，暫時被移到10天傷兵名單。

據主帥辛區所言，史布林格的傷勢絕對比表面數字呈現的更重，從26日的隊醫聲明中，球隊對史布林格的復出沒有給出時程表，就能說明其傷勢之重。對於太空人來說，缺少這名奪冠年的世界大賽MVP是一大利空，本季史布林格雖然早就有因傷缺陣過4戰，但仍然繳出驚人的17轟與43分打點，雙雙排在美聯龍頭，總計119個壘打數也是美聯之王，是球隊的打線要角。

太空人仍有優勢

據《雅虎體育網》報導，雖然太空人暫時失去史布林格，但打線依然有一定水平，除了史布林格（1.032）以外，陣中OPS（攻擊指數）第二高的球員是打出0.939的年輕三壘重砲布萊格曼，而前陣子躺進傷兵名單的明星二壘手亞土維也將在27日歸隊，本季從印地安人轉戰太空人的布蘭特利表現也維持高檔，太空人的打線依然人才濟濟。

太空人有著不少時間能等待主力球員歸隊，他們目前已打出美聯次佳的戰績，更在美西穩坐龍頭，領先位於後面的遊騎兵及運動家達7場勝差，算是極為安全的勝差優勢，雖然這2隊近期都打出5連勝的氣勢，但要追上太空人仍不是易事。

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