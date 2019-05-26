MLB／柳賢振32局無失分中斷 自己打回勝利打點

2019-05-26 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



柳賢振連續無失分局數停在第32局，但仍是一場優質先發，也續居聯盟防禦率王。 美聯社 分享 facebook

道奇韓籍投手柳賢振今天在第二局被海盜隊打下兩分，連續無失分局數停在第32局，最終投完六局也僅失兩分，球隊以7：2獲勝，柳賢振拿下本季第七勝，防禦率雖然上升到1.65，但依舊是大聯盟第一。

柳賢振第二局先被貝爾（Josh Bell）敲出二壘安打，雖然讓下一棒卡布瑞拉（Melky Cabrera）敲出本壘前的滾地球，但捕手馬丁（Russell Martin）選擇傳三壘，想抓跑者，卻傳到外野，讓貝爾跑回本壘，塔克（Cole Tucker）的安打也讓海盜在該局多添一分。

柳賢振中斷連32局無失分紀錄，獨居道奇隊史排名第十長，隊史最長則是郝西瑟（Orel Hershiser）在1988年創下的59局零失分紀錄。

柳賢振今天雖然沒有投出四壞，卻被敲出10支安打，若沒有貝林格（Cody Bellinger）在六局下兩出局、三壘有人時，在全壘打牆附近跳起接殺飛球，失分恐怕不只兩分。

不過自己的勝投自己打，四局上雙方以2：2平手時，柳賢振在兩出局、一壘有人時，從海盜先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）手中敲出二壘安打，打回超前分，總計兩打數一安打。

五局上道奇再靠連續三支二壘安打，單局攻下三分，奠定勝基，而全場合計敲出八支二壘安打，追平隊史在1978年7月3日締造的紀錄。