MLB／教士七轟破隊史 狂攻19分摧毀藍鳥

2019-05-26 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



教士全隊敲出七發全壘打，刷新隊史單場最多轟紀錄，也以19：4輕鬆擊敗藍鳥。 美聯社 分享 facebook

教士隊今天作客藍鳥隊，全隊敲出七發全壘打，刷新隊史單場最多轟紀錄，也以19：4輕鬆獲勝，單場得分則是本季新高，差一分平隊史最高的20分紀錄。

麥爾斯（Wil Myers）與瑞佛洛（Hunter Renfroe）都敲出雙響砲，金斯勒（Ian Kinsler）、賀吉斯（Austin Hedges）、荷斯莫（Eric Hosmer）各有一轟，瑞佛洛在八局上的兩分砲刷新隊史在1998年的單場六轟紀錄。

賀吉斯敲出生涯首發滿貫砲，打進五分打點，麥爾斯則是兩打數兩安打，打回四分，另有三次四壞、四分得分，瑞佛洛則敲出四安，四得分、三打點。

總教練葛林（Andy Green）表示：「看麥爾斯揮棒太賞心悅目了，大家都很期待他上場打擊，瑞佛洛也打了不少好球，今天全隊的揮棒都很棒。」

有著七轟加持，菜鳥奎安特里爾（Cal Quantrill）自己也繳出六局失三分、送出九次三振的好投，在親朋好友面前，輕鬆拿下大聯盟生涯首勝，奎安特里爾的老家就在加拿大，他的父親保羅·奎安特里爾（Paul Quantrill）曾效力藍鳥隊六年。

奎安特里爾表示：「感覺太棒了，當球隊幫你打了19分，一切變得輕鬆許多，不過這很夢幻，投球狀況也都照著我的想像，除了幾顆球以外。」