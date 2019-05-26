MLB／8場先發責失1分以下 勇士菜鳥索洛卡平隊史

2019-05-26 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



勇士新秀投手索洛卡本季八場先發自責分統統在一分以下，追平隊史紀錄。 美聯社 分享 facebook

勇士今天以3：6不敵紅雀，不過新秀投手索洛卡（Mike Soroka）六局投球丟兩分，其中只有一分是責失，本季八場先發自責分統統在一分以下，追平勇士隊史紀錄，也是大聯盟自2008年以來首人。

索洛卡今天在第四、五局各丟一分，四局下的失分是因為捕手妨礙打擊上壘，所以不算責失，五局下他再遭高史密特（Paul Goldschmidt）揮出帶有一分打點的安打。

21歲的索洛卡今年至今八場先發，戰績五勝一敗、防禦率1.07，這八場出賽他最少都投滿五局，而且最多只丟一分，是自2008年維爾奎斯（Edinson Volquez）以來，第一位能開季連八場自責分都控制在一分以下的投手，在更之前也只有1980年的諾里斯（Mike Norris）曾有這項紀錄。

從自責分在1912年正式列入計算以來，勇士最長連續場次先發責失都一分以下就是八場，索洛卡今天追平1918年由前輩菲林吉（Dana Fillingim）所創下的隊史成就。

若加上去年的五場先發，索洛卡成為大聯盟1913年以來唯一一位，13場先發有11場責失分為一分以下的投手，成為今年表現最佳的國聯菜鳥之一。

索洛卡是2015年選秀第一輪第28順位被選進勇士，小聯盟五個賽季的總成績為23勝20敗、防禦率2.84。