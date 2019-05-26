MLB／曲球被鎖定 菊池雄星投出旅美最慘一役

2019-05-26 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



菊池雄星今天慘遭痛擊，先發3.1局被敲10支安打，丟掉五分（四分自責），旅美以來最慘一役。 美聯社 分享 facebook

大聯盟出賽12場，菊池雄星就對戰運動家三次，今天慘遭痛擊，先發3.1局被敲10支安打，丟掉五分（四分自責），旅美以來最慘一役，防禦率也升到3.82，水手隊以5：6落敗，吞下六連敗。

菊池雄星認為，因為對決運動家多次，對方可能習慣自己的曲球，「感覺今天他們對我的曲球打得很好，這也是我今年倚賴的球種，因為都能拿下好球，曲球應該沒什麼問題，但我認為他們有在鎖定。」雖然不認為是投球動作被破解，但也說，「我會好好檢視看看。」

菊池雄星今天首局就被敲出三安，包括查普曼（Matt Chapman）的陽春砲，三局下再被敲三安，其中兩支鎖定曲球，也因此丟掉一分，四局續投又被敲三安，其中兩支是二壘安打，丟掉三分後退場。

水手隊雖有桑塔納（Domingo Santana）敲出雙響，漢尼格（Mitch Haniger）貢獻一轟，但都是陽春砲，最終一分惜敗；好消息是席格（Kyle Seager）春訓時左手中指伸肌腱撕裂，今天歸隊先發，敲出本季首安，總計四打數兩安打。

水手隊開季雖然打出13勝2敗的好成績，但今天賽後戰績掉到23勝31敗，在美聯西區排名第五，菊池雄星表示，因為球隊近來陷入低潮，很希望能投出一場好球，再把棒子交給後面的投手，「但今天沒能做到。」

水手隊上一勝就是菊池雄星先發時拿下，5月21日以7：4擊敗近來最火燙的雙城隊，不過近九場已吞下八敗，總教練瑟維斯（Scott Servais）表示：「只要我們保持正確心態，我相信一切會好轉。」