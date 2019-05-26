MLB／名人堂傳奇之孫 亞斯川斯基熬6年升大聯盟

2019-05-26 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅襪名人堂傳奇前輩亞斯川斯基的孫子麥可‧亞斯川斯基今天被巨人升上大聯盟。 美聯社 分享 facebook

紅襪名人堂傳奇前輩亞斯川斯基（Carl Yastrzemski）的孫子麥可‧亞斯川斯基（Mike Yastrzemski）今天被巨人升上大聯盟，在小聯盟待了六年多、打了超過700場比賽的他說，「我只有欣喜若狂，我一輩子的夢想就是來這，終於踏進大聯盟休息室非常特別。」

巨人今天指定轉讓外野手威廉森（Mac Williamson），並從3A叫上28歲的麥可‧亞斯川斯基，他也立刻在響尾蛇之戰中獲得先發左外野的機會，不過大聯盟處女秀三打數盡墨，靠著一次觸身球上壘，隨後因隊友獲得保送，跑回在大聯盟的第一分，終場巨人仍以4：10輸球。

麥可‧亞斯川斯基三度選秀上榜，最後在2013年以第14輪進入金鶯體系，今年三月底透過交易來到巨人，終於有機會終結六年多來在小聯盟的等待；他本季在3A表現出色，40場出賽有3成16打擊率、12轟、25分打點和40得分。

1989年進入名人堂的亞斯川斯基是終生紅襪人，自1961年起效力的23年間，他不但18次入選明星賽，還拿下三座打擊王、七屆金手套和一座美聯MVP；透過電話向祖父報喜的麥可‧亞斯川斯基透露，現年79歲的亞斯川斯基仍定居波士頓，而且不太常出門遠行。

巨人隊總教練波奇（Bruce Bochy）表達他對麥可‧亞斯川斯基的看法，「他值得這通電話，他也將在左外野獲得機會，我很期待他的表現，其實除了錄影畫面外，我還沒仔細看他打球。」