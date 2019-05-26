MLB／重拾信任投進第8局 達比修挨三轟無關勝負

2019-05-26 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



達比修有在小熊主場先發對抗紅人，雖然一路投進第八局，但挨了三發全壘打丟六分，因隊友的火力加持無關勝敗，終場小熊以8：6勝出，國聯中區龍頭寶座暫無危機。

達比修有投出加盟小熊以來的最長局數，雖然八局上他沒解決任何打者就退場，還被迪崔克（Derek Dietrich）敲出追平比數的陽春砲，但達到節省牛棚的功效，他自己也在賽後笑說，「我像是被打了18支安打、掉了12分，但我依舊有點開心能投了七局。」

其實達比修有被打了12支安打，除了第七局用七顆球製造三上三下外，其他每個半局都有打者上壘，總共被敲12支安打，包含邦哈特（Tucker Barnhart）二局上首開紀錄的兩分砲，和普伊格（Yasiel Puig）五局上的陽春砲，今天K功也不突出，僅五個三振，另有兩個保送。

達比修有在七局上以三振普伊格作結，用球數已經破百卻在八局上繼續登板，隨之而來的正是挨了追平轟，不過他說，「我第八局上場時覺得還有餘力，我感覺隊友現在相信我了，很大的一步。」

小熊靠著八局下博特（David Bote）的關鍵一級重獲領先，一人出局，一、二壘有人，他敲出中外野二壘安打送回致勝分，下一棒史瓦柏（Kyle Schwarber）高飛犧牲打再添保險分。