MLB／王維中升大聯盟 運動家隊史首位台將

2019-05-26 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



運動家隊今天將表現不如預期的投手羅尼（Fernando Rodney ）放入指定讓渡名單，從3A升上台將王維中頂替牛棚空缺，王維中成為本季繼陳偉殷、林子偉、黃暐傑後，第四位升上大聯盟的台灣球員，也是運動家隊史首位台灣球員。

這是王維中生涯第三度升上大聯盟，2014年因規則五選秀被釀酒人挑中，從新人聯盟直升大聯盟是生涯第一次，隨後回到小聯盟調整，直到2017年從先發轉後援，才重返大聯盟，不過球季結束後，決定在2018年轉赴韓職發展，效力NC恐龍隊一年，今年再度返回美職。

王維中今年開季獲邀大聯盟春訓，雖然出賽3場無失分，但仍從3A出發，至今出賽16場皆為後援，防禦率3.75，拿下1勝1敗、2中繼、1救援，24局被敲24支安打，送出22次三振。

運動家隊總教練梅爾文（Bob Melvin）表示：「看起來他對左打、右打都能解決，而且可以投長局數，他在小聯盟有幾場投到兩、三局，這讓我們的牛棚有更多續航力。」

去年在韓職擔任先發投手，今年回到美職又轉為牛棚，王維中表示：「2017年擔任牛棚投手的時候感覺不錯，轉換的時候當然有點困難，但現在回到牛棚已經很自在，而且也是自己喜歡的角色。」

羅尼去年在季後賽表現不錯，球季結束後運動家執行520萬美元的選擇權，不過今年出賽17場，防禦率高達9.42，42歲的羅尼雖然是本季最年長球員，但球速還有95到96哩。

梅爾文表示，羅尼習慣在比賽後段登場，但球隊需要他在不同的時間點上場，可能在這方面未能適應，相信運動家不會是他大聯盟最後一站。