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MLB／史托瑞單場雙響又再見轟 成最速百轟游擊手

2019-05-25 13:30聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

史托瑞轟出百支全壘打。 美聯社
史托瑞轟出百支全壘打。 美聯社
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金鶯15年來首度拜訪落磯主場，卻遭到地主用再見轟洗禮，在七局下敲出生涯百轟的史托瑞（Trevor Story），九局下用兩分砲完成單場雙響，率領落磯終場8：6氣走金鶯。

儘管有亞瑞納多（Nolan Arenado）首局就開出陽春砲，落磯仍一度處於四分落後，還好史托瑞七局下加入開轟行列，兩人出局後獻上兩分砲，先將比數追成一分差，再由下一棒亞瑞納多接力開轟，完成個人單場雙響的同時也將戰局扳平。

擁有落磯的高山主場優勢加持，史托瑞只花448場比賽就達成生涯百轟成就，刷新「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在1998年創下的470場游擊手紀錄，而他的101轟也來得及時，九局下一人出局時送出再見兩分砲，為自己的紀錄之夜再添光彩。

事實上史托瑞也打破落磯隊史最速紀錄，前輩海爾頓（Todd Helton）用491場出賽，才於2000年達到百轟。

此外，史托瑞不僅是生涯第二場再見轟，同時也讓他攜手亞瑞納多，合寫落磯隊史第11次，單場有兩人以上敲出雙響砲。

金鶯
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