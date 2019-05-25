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MLB／表現亮眼卻無緣奪勝 陳偉殷更盼執行好任務

2019-05-25 12:36中央社 華盛頓24日電

陳偉殷。 報系資料照
陳偉殷。 報系資料照
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效力馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，今天對戰國民隊中繼登板表現亮眼。可惜馬林魚未能獲勝，讓陳偉殷無緣勝投，但他並不在意，只求能盡力執行教練任務，幫助球隊。

馬林魚今天作客華府國民隊展開4連戰。陳偉殷4局下中繼登板，投1局，交出一次三振，但也被敲出2支安打，失1分。防禦率從賽前的8.79小幅上升到8.80。陳偉殷今天雖僅投11球，但好球數高達10顆，好球率逾9成。馬林魚最後以10比12輸球，無緣7連勝。

陳偉殷賽後接受訪問談到今天表現時表示，兩個失投球的位置不是很理想，讓打者打出長打，造成傷害，後面投球比較辛苦。

至於角色轉換，從過去的先發投手到本季轉為擔任中繼，陳偉殷說，以往以先發為主，現在主要在牛棚，會比較需要面對左打者。投手教練認為以他現在的狀況應該可以勝任。

陳偉殷說，現在會盡量不排斥擔任中繼，盡量適應這個角色，不管在哪個情況下，盡力做好教練交付的工作。

陳偉殷5局下退場時，馬林魚比分領先，可惜最後球隊輸球，讓原本有可能拿下的本季首場勝投也飛了，陳偉殷倒是不太在意。

他說，是否拿下勝投並不特別重要，重要的是執行好教練交付的工作，才是對球隊的最大幫助。若是強求勝投，結果卻對球隊不好，反而會對球隊造成更大傷害，「能幫助球隊是最好的」。

陳偉殷在4局下，2人出局、三壘有人的情況下中繼登板。陳偉殷一上場就以3顆好球，三振國民隊二棒左打者伊頓（Adam Eaton），結束4局下國民隊的進攻。

5局下，陳偉殷連續遭到三棒倫登（AnthonyRendon）、四棒蘇鐸（Adam Eaton）分別擊出二壘與一壘安打，所幸陳偉殷及時回穩，讓五棒亞當斯（MattAdams）敲出滾地球，製造雙殺，僅失一分。陳偉殷隨後被換下場。

陳偉殷馬林魚
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