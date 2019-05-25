MLB／陳偉殷中繼失1分 馬林魚投手崩盤止6連勝

2019-05-25 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



陳偉殷。 路透資料照 分享 facebook 國聯東區的兩支弱旅馬林魚與國民今天上演一場打擊大混戰，馬林魚七名出賽投手就有六人掉分，旅美左投陳偉殷中繼一局失一分，一度有機會取得勝投，但比賽在後段持續崩盤，國民在第八局由索托（Juan Soto）的三分砲首度取得領先，最終以12：10中止馬林魚的六連勝。

馬林魚在前兩波系列賽分別橫掃大都會與老虎，罕見取得六連勝，今天前進華盛頓與國民展開四連戰，首戰先發投手由洛培茲（Pablo Lopez）打頭陣，安德森（Brian Anderson）在首局就用兩分砲為馬林魚首開紀錄，洛培茲也在第二局以一壘安打掃進兩分打點，幫助自己取得4：1領先，但第三局挨轟、第四局再被敲長打，洛培茲在5：4領先時提前下班。

洛培茲僅投3.2局挨兩轟、失四分退場，留下一名二壘上的跑者，由陳偉殷接替登板，用三球K掉對手，這是他的生涯第798次三振。

馬林魚在五局上由拉米瑞茲（Harold Ramirez）和阿法洛（Jorge Alfaro）的安打添加3分，擴大為8：4領先，陳偉殷在兩人局後上場打擊，面對一顆86.9哩的滑球揮空遭到三振。

第五局繼續站上投手丘，陳偉殷遭首位打者瑞登（Anthony Rendon）敲出二壘安打，索托（Juan Soto）補上一壘安打，亞當斯（Matt Adams）擊出雙殺打換回一分，馬林魚在此時換投，陳偉殷共投一局被敲兩安打、失一分，也中止連六場中繼出賽無失分。

由於洛培茲沒能完成五局投球，陳偉殷接替一局守住領先優勢，一度有機會拿下勝投，但隨著國民在第六局和第七局進帳3分，將比分追成8：8平手，也確定陳偉殷的本季首勝還是無緣開張，生涯勝場從去年9月2日後就停留在59勝至今。

目前在大聯盟累積逾60勝的亞洲投手僅六人，包括朴贊浩124勝、野茂英雄123勝、黑田博樹79勝、王建民68勝、田中將大67勝和岩隈久志63勝，陳偉殷與小熊日籍投手達比修有目前都在59勝「卡關」，挑戰成為亞洲投手60勝的第七人。

【中央社／25日電】

賽季從中繼出發的陳偉殷，賽前受訪表示，球季剛開始時，熱身需要一段時間，之後一直在嘗試怎麼讓準備時間減短，減少牛棚的投球數量，也接受其他中繼投手的建議，雖然花了點時間適應，但自己覺得現在適應得還不錯，適時做好準備，讓自己在球場上不會受到太多影響。

被問到還有什麼覺得要調整的，陳偉殷說，角色的轉換主要是心態，他會讓自己不要想太多，盡量回憶對付過的打者，以便在中繼時適時發揮。他認為心理上要做更多調整，雖然大致狀況還不錯，但他還是期望能減少準備的時間。