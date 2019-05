MLB／昨看NBA喝啤酒 葉力奇復出敲第20轟

分享 facebook 釀酒人主砲葉力奇(Christian Yelich)今天才擺脫背部痙攣,重返先發陣容,對費城人之戰第二個打席,敲出突破平手僵局的陽春砲,為本季大聯盟第一位率先達成20轟的打者,朝衛冕國聯MVP之路邁進。

釀酒人打完兩局扳成2平,三局下在一人出局時,葉力奇站上打擊區,在兩好三壞時,相中費城人先發投手艾寇夫(Jerad Eickhoff)的一記速球,一棒掃到右外野看台,本季第20轟,若以出賽場次來看,賽季前45場就能觸及20轟,打破「小王子」費爾德(Prince Fielder)在2007年寫下的58場隊史紀錄。

即便去年帶回國聯MVP,葉力奇等到8月下旬才達到20轟,如今不但重寫釀酒人隊史,也是自2012年美聯MVP漢米爾頓(Josh Hamilton)以來最有效率的一人,當時這位浪子留下44場比賽20轟的佳話。

葉力奇本季受背傷困擾已經缺賽七場,前兩戰對抗紅人也高掛免戰牌,不過休養中的他昨天把握空檔,到NBA東區冠軍戰公鹿主場觀戰,而且被攝影鏡頭捕捉到大方參加乾杯活動,喝光手中的啤酒,釀酒人總教練教頭康索(Craig Counsell)也透過電視看到畫面。

康索在賽前表示,看到葉力奇灌酒的一幕後,更有信心今天就能把子弟兵拉回先發名單,「當我看到畫面時,就很確定他今天能打了,事實上我感到棒極了,我當下反應是『他能在打線裡了』。」

