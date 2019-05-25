親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
法網
籃球
綜合
路跑

首場造勢晚會！韓國瑜將參加6/1「決戰2020贏回台灣」凱道聚會

運動筆記征服全世界最美麗賽道- 布拉格馬拉松【海外賽事】輾過重型裝甲車的賽道 莫斯科馬拉松
健行筆記搭公車爬雪山主峰，行不行?【泰崗溫泉】只需要花你30分鐘即可抵達完美營地!?
NBA今日最佳好球- Fred VanVleet (5月24日)今日最佳助攻- Eric Bledsoe (5月24日)

MLB／昨看NBA喝啤酒 葉力奇復出敲第20轟

2019-05-25 10:34聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

分享
釀酒人主砲葉力奇（Christian Yelich）今天才擺脫背部痙攣，重返先發陣容，對費城人之戰第二個打席，敲出突破平手僵局的陽春砲，為本季大聯盟第一位率先達成20轟的打者，朝衛冕國聯MVP之路邁進。

釀酒人打完兩局扳成2平，三局下在一人出局時，葉力奇站上打擊區，在兩好三壞時，相中費城人先發投手艾寇夫（Jerad Eickhoff）的一記速球，一棒掃到右外野看台，本季第20轟，若以出賽場次來看，賽季前45場就能觸及20轟，打破「小王子」費爾德（Prince Fielder）在2007年寫下的58場隊史紀錄。

即便去年帶回國聯MVP，葉力奇等到8月下旬才達到20轟，如今不但重寫釀酒人隊史，也是自2012年美聯MVP漢米爾頓（Josh Hamilton）以來最有效率的一人，當時這位浪子留下44場比賽20轟的佳話。

葉力奇本季受背傷困擾已經缺賽七場，前兩戰對抗紅人也高掛免戰牌，不過休養中的他昨天把握空檔，到NBA東區冠軍戰公鹿主場觀戰，而且被攝影鏡頭捕捉到大方參加乾杯活動，喝光手中的啤酒，釀酒人總教練教頭康索（Craig Counsell）也透過電視看到畫面。

康索在賽前表示，看到葉力奇灌酒的一幕後，更有信心今天就能把子弟兵拉回先發名單，「當我看到畫面時，就很確定他今天能打了，事實上我感到棒極了，我當下反應是『他能在打線裡了』。」

葉力奇釀酒人費城人
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

MLB／陳偉殷中繼失1分 馬林魚投手崩盤止6連勝

2019-05-25 11:07

MLB／史上頭一遭 藍鳥讓兩名人堂之子同場先發

2019-05-25 10:48

MLB／簽小聯盟約 大都會補進老將坎普、桑塔納

2019-05-25 08:18

MLB／賽季前50場達百轟 雙城史上第2支

2019-05-25 11:43

MLB／國民教頭飯碗告急？總經理：球季還長

2019-05-25 07:57

MLB／今日戰績表 陳偉殷中繼馬林魚拚7連勝失利

2019-05-25 11:13

MLB／8轟有7轟飛破400呎 雙城破大聯盟紀錄

2019-05-24 10:31

MLB／重出江湖執教？吉拉迪不怕接燙手山芋

2019-05-24 08:09

MLB／第九局逆轉滿貫砲 馬林魚竟然6連勝啦

2019-05-24 07:46

MLB／挺過強襲球飆好投 田中將大勝投還是飛了

2019-05-24 07:45

哈波打擊連年衰退 高速速球成罩門

2019-05-24 07:00

MLB／崔志萬短打反制佈陣 希爾氣到爆粗口

2019-05-23 17:32

MiLB／王維中收下第2個中繼點 林凱威獲本季首勝

2019-05-23 17:13

MLB／托瑞斯再砲轟金鶯寫紀錄 沙胖恐成傷兵

2019-05-23 16:40

MLB／哈波戲弄球迷 將球丟向球場屋頂

2019-05-23 15:52

MLB／今日戰績表 洋基5轟勝金鶯拉出4連勝

2019-05-23 15:00

生涯頻遭指定轉讓 耶茨用指叉球成最強守護神

2019-05-23 07:00

新角色加入 天使能扮演復仇者聯盟嗎？

2019-05-22 07:00

全面進化幅度大到驚人 雙城已非昔日吳下阿蒙

2019-05-22 07:00

布萊恩換棒子超火熱 五月狂飆帶小熊走出低潮

2019-05-20 07:00

大聯盟最獨特的男人 烏龜先生亞斯圖迪奧

2019-05-17 07:00

馬林魚打線糜爛至極 再不振作恐創史上最差紀錄

2019-05-17 07:00

球迷進場人數持續下滑 明年新制度能找回熱情？

2019-05-15 07:00

典型夏天的男人 陳偉殷終於要熱力全開了嗎？

2019-05-14 07:00

球速不是唯一解 陳偉殷應學習葛蘭基生存之道

2019-05-14 07:00

投手分工模糊化 「先發、後援」分野將逐漸消失

2019-05-10 07:00

沙胖、克里夫李前例 克魯柏離開倒數計時？

2019-05-08 07:00

季前預計從小聯盟出發 赫曼意外成洋基新王牌

2019-05-08 07:00

光芒兩大新星帶頭衝 力壓基襪奪冠不是夢

2019-05-06 07:00

不老戰士一壘側站崗 麥凱一站就是34年

2019-05-03 07:00

一代強打瓦托終於退化 這次不只是單純低潮

2019-05-03 07:00

小葛雷諾空降第四棒 藍鳥是在揠苗助長

2019-05-01 07:00

滾球型投打都不吃香 凱柯、林子偉全受害

2019-04-30 07:00

重建中遊騎兵怪咖多 賈羅極端打法無人可比

2019-04-26 07:00

達比修該如何恢復王牌身手？調整球種就有機會

2019-04-26 07:00

農場養出頂級新秀配馬恰多 教士不再陪公子打球

2019-04-25 07:00

他們與出局的距離 葉力奇、貝林格弱點解析

2019-04-24 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／作客遭公鹿保全擋下 林書豪感慨：習慣了

2019-05-25 10:17

NBA／不打算束手就擒 字母哥：要再回密爾瓦基比賽

2019-05-24 16:11

NBA／貝爾防守第2隊、巴格利第3隊 媒體投票引熱議

2019-05-24 14:26

NBA／率領暴龍東冠聽牌 雷納德：努力訓練就為這一刻

2019-05-24 14:56

蘇迪曼盃／與印尼大戰五點 中華隊2:3止步8強

2019-05-24 15:07

NBA／決賽前7場至少攻35分 雷納德驚人火力比肩傳奇

2019-05-24 12:50

NBA／近2戰三分12投10中 范弗利特手感爆發助隊聽牌

2019-05-24 12:45

日職／王柏融第二次未先發 9局上代打飛球出局

2019-05-24 20:15

NBA／兒子出生大轉運 范弗利特：他幫了一點小忙

2019-05-24 16:02

靠一顆暴投逆轉！紅到大聯盟的離奇輸法 球迷「目瞪口呆」

2019-05-24 17:17

日職／宋家豪飆152公里 奪14中繼獨居洋聯第2

2019-05-24 20:14

中職／猿隊二軍觸身球清板凳 中信林威助：故意的嗎？

2019-05-24 19:35

NBA／分區決賽先輸二逆轉 暴龍挑戰史上第6次

2019-05-25 09:32

NBA／保羅、哈登賽後口角？火箭主帥：誇大了

2019-05-25 08:49

蘇迪曼盃／戴資穎直落二取勝 中華隊扳平戰局

2019-05-24 12:49

蘇迪曼盃／周天成直落二取勝 中華隊2:1聽牌

2019-05-24 13:38

MLB／球迷訂製翻譯T恤 大谷轉送隊友演變潮流

2019-05-25 08:52

MLB／史上頭一遭 藍鳥讓兩名人堂之子同場先發

2019-05-25 10:48

中職／對索沙有一套 柏納帝那仍讚：最強投手

2019-05-24 21:17

中職／四隊戰績拉鋸 悍將安排索沙投一休四

2019-05-24 18:36

MLB／簽小聯盟約 大都會補進老將坎普、桑塔納

2019-05-25 08:18

NBA／三分球攻勢 暴龍3連勝聽牌

2019-05-25 00:07

中職／龍隊6月自辦測試 規劃兩天實戰觀察好手

2019-05-24 18:50

NBA／德瑞克繼續幫暴龍主帥按摩？美運彩開盤

2019-05-25 08:01

中職／花一年適應重訓 林益全開轟趕進度

2019-05-24 19:52

中職／陳子豪首支代打全壘打 替兄弟中止3連敗

2019-05-24 21:56

日職／陳冠宇延長賽登板止血 後援1局無失分

2019-05-24 21:11

中職／悍將宰猿四連勝 林益全開轟歸功好氣氛

2019-05-24 23:08

蘇迪曼盃／小戴、小天carry不了 中華隊8強止步

2019-05-25 00:09

MLB／今日戰績表 陳偉殷中繼馬林魚拚7連勝失利

2019-05-25 11:13

中職／陳子豪代打3分砲 兄弟中止3連敗

2019-05-25 00:02

MLB／陳偉殷中繼失1分 馬林魚投手崩盤止6連勝

2019-05-25 11:07

台灣田徑賽／回幸運地出賽 鄭兆村：破紀錄留在奧運

2019-05-24 15:40

籃球／與「學姊」組隊鬥牛 周儀翔談達欣表遺憾

2019-05-24 20:56

中職／「神全」開轟2分砲 悍將馴猿

2019-05-24 23:57

NBA／何時重返賽場？杜蘭特：我也不知道

2019-05-25 10:48

華南少棒／許閔嵐之子5局好投 高雄市晉級四強

2019-05-24 13:27

日職／陽岱鋼代打吞K 廣島拿下10連勝

2019-05-24 20:38

台灣田徑賽／奧運軍團壓境 楊俊瀚、陳奎儒放眼達標

2019-05-24 16:18

MLB／國民教頭飯碗告急？總經理：球季還長

2019-05-25 07:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top