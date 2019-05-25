MLB／昨看NBA喝啤酒 葉力奇復出敲第20轟

2019-05-25 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



分享 facebook 釀酒人主砲葉力奇（Christian Yelich）今天才擺脫背部痙攣，重返先發陣容，對費城人之戰第二個打席，敲出突破平手僵局的陽春砲，為本季大聯盟第一位率先達成20轟的打者，朝衛冕國聯MVP之路邁進。

釀酒人打完兩局扳成2平，三局下在一人出局時，葉力奇站上打擊區，在兩好三壞時，相中費城人先發投手艾寇夫（Jerad Eickhoff）的一記速球，一棒掃到右外野看台，本季第20轟，若以出賽場次來看，賽季前45場就能觸及20轟，打破「小王子」費爾德（Prince Fielder）在2007年寫下的58場隊史紀錄。

即便去年帶回國聯MVP，葉力奇等到8月下旬才達到20轟，如今不但重寫釀酒人隊史，也是自2012年美聯MVP漢米爾頓（Josh Hamilton）以來最有效率的一人，當時這位浪子留下44場比賽20轟的佳話。

葉力奇本季受背傷困擾已經缺賽七場，前兩戰對抗紅人也高掛免戰牌，不過休養中的他昨天把握空檔，到NBA東區冠軍戰公鹿主場觀戰，而且被攝影鏡頭捕捉到大方參加乾杯活動，喝光手中的啤酒，釀酒人總教練教頭康索（Craig Counsell）也透過電視看到畫面。

康索在賽前表示，看到葉力奇灌酒的一幕後，更有信心今天就能把子弟兵拉回先發名單，「當我看到畫面時，就很確定他今天能打了，事實上我感到棒極了，我當下反應是『他能在打線裡了』。」