MLB／網羅老將桑塔納、坎普 大都會以小聯盟約補進

2019-05-25 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



34歲老牌外野手坎普（Matt Kemp）在二周前遭到紅人釋出，現在找到新東家，需要外野戰力應急的大都會以小聯盟約，將他納入陣營，只等待體檢通過就能前往3A報到。

坎普是在去年底和普伊格（Yasiel Puig）、伍德（Alex Wood）、捕手法瑪（Kyle Farmer）一同被道奇出清到紅人，今年賽季20場出賽只有兩成打擊率、一轟和五分打點；4月下旬在比賽中撞上全壘打牆傷到肋骨而進入受傷名單，沒等到復出時間表的他，在本月5日反而遭到釋出。

在大都會外野剛好傷兵滿營，坎普找到下一個落腳處；包含康佛托（Michael Conforto）、麥尼爾（Jeff McNeil）、和尼莫（Brandon Nimmo），大都會外野手接連傳出傷情，上周又傳來「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）在自家農場發生意外，右腳踝多處骨折，今年確定無法歸隊的噩耗，讓球隊不得不對外尋找深度和備案。

考量風險和報酬率，坎普成為大都會的首選，去年他在道奇仍有2成90打擊率和21轟的身手，況且今年是他的八年一億6000萬美元合約最後一年，這位曾在2011年國聯MVP名列第二的老將還得為自己續拚身價；就算他在今年升上大聯盟，大都會也只需付底薪55萬美元。

大都會在同一天也宣布用小聯盟合約將資深投手桑塔納（Ervin Santana）找來，為提供先發輪值深度，現年36歲的他，今年在白襪三場先發，戰績零勝兩敗，防禦率9.45，上個月底他在小聯盟已動用逃脫條款。