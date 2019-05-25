MLB／國民教頭飯碗告急？總經理：球季還長

2019-05-25 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大都會卡洛威（Mickey Callaway）和國民馬丁尼茲（Dave Martinez）捧著教頭飯碗，就像在傳遞一顆隨時會引爆的炸彈，一人暫保大位，就輪到下一個告急，國民陷入五連敗之際，火再次燒到馬丁尼茲屁股，球團總經理瑞佐（Mike Rizzo）對此回應，無意在球季只打三分之一時換總教練。

大都會近期才剛靠著一波四連勝止跌，國民卻仍在向下沉淪，至今天賽前已吞下五連敗，戰績19勝31敗在國聯東區只比馬林魚好一點，馬丁尼茲日前也才剛因與主審爭執時踢紅土、摔球帽而搶盡焦點。

馬丁尼茲的教頭寶座還能再坐多久？瑞佐回應，「我們不會在球季只進行三分之一的情況下做出任何決定。」他表示，「球季還很漫長，馬丁尼茲對目前的狀況同樣並不滿意，沒有人會對此滿意，包括球迷、老闆和我自己。」

傷兵問題讓國民戰力打了折扣，但牛棚看來更是難解習題，國民擁有大聯盟最糟的後援投手防禦率7.02，本季已搞砸10場勝利，同樣排名國聯最多，多次讓到了手邊的勝利飛走。

瑞佐表示，「我們團隊裡多數人，都預期我們會贏得90、92勝，拿下分區冠軍、世界大賽，這是我們的期待，而現在球季才剛打了三分之一，我還不打算在這時放棄計畫。」

國民2016和2017年在貝克（Dusty Baker）的領軍之下，連續兩年贏得國聯東區冠軍，但也連續兩年都在分區系列賽止步，戰績華麗卻丟掉飯碗；由馬丁尼茲接手後的國民，戰績卻未見起色，去年以分區第二作收，今年戰績直溜滑梯，馬丁尼茲的執教功力也再次被端上檯面檢視。