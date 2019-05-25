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MLB／畢吉歐升大聯盟 兩名人堂之子先發寫史上頭一遭

2019-05-25 07:02聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

藍鳥今天升上農場排名第九的新秀畢吉歐（Cavan Biggio），排進先發打線第八棒、二壘手，加上早一個月升上大聯盟的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）扛第二棒，藍鳥確定寫下新猷，這是大聯盟史上第一位兩位名人堂之子在同隊先發出賽。

畢吉歐為藍鳥在2016年選秀第五輪挑進的好手，本季在3A出賽42場，打擊率3成07、6轟、26分打點，藍鳥今天共叫上四名球員，畢吉歐也在列，這將是他的大聯盟處女秀，名人堂父親克雷格‧畢吉歐（Craig Biggio）也趕來相挺兒子。

克雷格‧畢吉歐20年大聯盟生涯在太空人從一而終，累積3060支安打，2007年完成3000安里程碑時，兒子就在現場見證。

如今看著兒子也站上這個舞台，鎮守自己曾拿下四座金手套的二壘，老畢吉歐心情激動，他說：「很難用言語形容，我無法告訴你有多興奮，他付了時間和努力實現成為大聯盟球員的夢想，這太不可思議了，我們都為今晚感到興奮。」

畢吉歐一家人在收到他的晉升消息後，連忙收集好全家護照，從休士頓飛抵多倫多，包括他的奶奶都沒缺席。老畢吉歐今天早早來到現場，希望與兒子在賽前碰面，聽說兒子也提早抵達球場，他笑說：「聽起來跟他的父親滿像的。」

藍鳥小聯盟擁有多位名將之後，農場排名第二的小葛雷諾已在4月27日演出大聯盟處女秀，今天輪到排名第九的畢吉歐站上大聯盟，兩人的父親老葛雷諾（Vladimir Guerrero）與克雷格‧畢吉歐都擁名人堂頭銜，兩位名人堂之子在大聯盟同隊先發也譜寫史上第一次。

藍鳥新秀畢吉歐升上大聯盟，他的名人堂父親克雷格‧畢吉歐趕到現場相挺兒子。圖／取自...
藍鳥新秀畢吉歐升上大聯盟，他的名人堂父親克雷格‧畢吉歐趕到現場相挺兒子。圖／取自藍鳥推特
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