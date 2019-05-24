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MLB／8轟有7轟飛破400呎 雙城破大聯盟紀錄

2019-05-24 10:31聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

雙城隊沙諾。 美聯社
雙城隊沙諾。 美聯社
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六天來只進行一次打擊練習，絲毫未讓雙城的砲管生鏽，他們今天以平隊史紀錄的八支全壘打轟炸天使，以16：7大勝後，33勝16敗持續獨走，扛起大聯盟本季最令人驚奇球隊的招牌。

雙城以高飛犧牲打首開紀錄後，開啟這場煙火秀序幕，史構普（Jonathan Schoop）和沙諾（Miguel Sano）都演出雙響砲，波蘭柯（Jorge Polanco）、凱普勒（Max Kepler）、羅沙里歐（Eddie Rosario）和克隆（C.J. Cron）亦加入開轟行列。

客場之旅加上天氣不佳因素，雙城六天來只進行一次打擊練習，此役卻火力大爆發，雙城菜鳥教頭波德利（Rocco Baldelli）說：「這真的太不可思議，我不知道我有沒有看過類似的狀況，我們的球員球棒持續開火，沒有任何讓步。」事實上，前一次才剛發生4月21日面對金鶯之戰。

這是雙城隊史第三次、本季第二次單場出現八轟，本季以前唯一一次出現在1963年。巧合的是，本季的兩場八轟比賽，都出現在前一天比賽因雨取消的補賽裡，當地媒體笑稱：「其他其他美聯球隊，當雙城來到你的城市時，祈禱別下雨延賽。」

自大聯盟啟用Statcast系統追蹤全壘打飛行距離以來，這是史上第一次單場有七發全壘打超過400呎，雙城繳出全壘打產量與質量都很驚人的一役。此外，雙城本季至今98轟，已經追平2000年紅雀和1999年水手的開季前49戰最多轟紀錄。

天使先發投手哈維（Matt Harvey）成為這場煙火秀的最大苦主，先發2.2局狂失8分，挨了四支全壘打。

雙城天使

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