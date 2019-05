MLB／8轟有7轟飛破400呎 雙城破大聯盟紀錄

雙城隊沙諾。 美聯社 分享 facebook 六天來只進行一次打擊練習,絲毫未讓雙城的砲管生鏽,他們今天以平隊史紀錄的八支全壘打轟炸天使,以16:7大勝後,33勝16敗持續獨走,扛起大聯盟本季最令人驚奇球隊的招牌。

雙城以高飛犧牲打首開紀錄後,開啟這場煙火秀序幕,史構普(Jonathan Schoop)和沙諾(Miguel Sano)都演出雙響砲,波蘭柯(Jorge Polanco)、凱普勒(Max Kepler)、羅沙里歐(Eddie Rosario)和克隆(C.J. Cron)亦加入開轟行列。

客場之旅加上天氣不佳因素,雙城六天來只進行一次打擊練習,此役卻火力大爆發,雙城菜鳥教頭波德利(Rocco Baldelli)說:「這真的太不可思議,我不知道我有沒有看過類似的狀況,我們的球員球棒持續開火,沒有任何讓步。」事實上,前一次才剛發生4月21日面對金鶯之戰。

這是雙城隊史第三次、本季第二次單場出現八轟,本季以前唯一一次出現在1963年。巧合的是,本季的兩場八轟比賽,都出現在前一天比賽因雨取消的補賽裡,當地媒體笑稱:「其他其他美聯球隊,當雙城來到你的城市時,祈禱別下雨延賽。」

自大聯盟啟用Statcast系統追蹤全壘打飛行距離以來,這是史上第一次單場有七發全壘打超過400呎,雙城繳出全壘打產量與質量都很驚人的一役。此外,雙城本季至今98轟,已經追平2000年紅雀和1999年水手的開季前49戰最多轟紀錄。

天使先發投手哈維(Matt Harvey)成為這場煙火秀的最大苦主,先發2.2局狂失8分,挨了四支全壘打。

💣s away!



The @Twins have set the record for most 400-ft. HR in a game in the Statcast era (7). pic.twitter.com/JbyjK1aLBB