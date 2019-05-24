MLB／重出江湖執教？吉拉迪不怕接燙手山芋

2019-05-24 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大都會總教練卡洛威（Mickey Callaway）屢傳飯碗告急，外界多次將目光望向轉播室內的吉拉迪（Joe Girardi），他是否有可能再掌紐約球隊兵符，吉拉迪難給正面回覆，但他也說，戰績掙扎或重建中的球隊並不會嚇退自己。

大都會季外補強動作頻頻，但開季至今戰績24勝25敗，排名國聯東區第三，當然很難滿足紐約球迷的期待，儘管總經理范維格南（Van Wagenen）已言明：「卡洛威仍然會是我們的總教練，我們也會繼續為他提供支援。」但卡洛威仍多次被點名教頭位置岌岌可危。

前洋基教頭、現MLB Network球評吉拉迪，多次進入各隊教頭職缺的獵才雷達中，但還沒有球隊能成功請他重出江湖，外界一直認為他在等待大城市球隊的職缺，在卡洛威飯碗捧得並不安穩之際，吉拉迪當然也被視為熱門接棒人選。

是否有意重掌兵符，吉拉迪對此回應，「總教練的職缺屈指可數，通常當你有選擇時，那都是掙扎中或是重建中的球隊。」但是否會畏懼接下燙手山芋？他說：「不，我不這麼認為。」

從球評的角度看大都會出了什麼問題，他說：「就我看來，投手的問題已經逐漸好轉，但現在的問題出在打擊，各項數據從4月以來都下滑。」他認為大都會的問題不難解決，「他們還有能力趕上費城人。」