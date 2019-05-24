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MLB／第九局逆轉滿貫砲 馬林魚竟然6連勝啦

2019-05-24 07:46聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

前一天才剛為履歷寫下生涯首轟，馬林魚庫柏（Garrett Cooper）仍被視為打線中的軟柿子，今天在面對老虎之戰九局上，遇到對手選擇故意保送塞滿壘包對決他，庫柏以生涯第二轟、滿貫砲回應，幫助馬林魚以5：2逆轉贏球，奇蹟收下六連勝。

賽前已挾五連勝的馬林魚，此役帶著0：2落後進入第九局，老虎推出終結者格林（Shane Greene）關門，因隊友守備失誤與被敲安打先失1分，接著在二、三壘有人的情況下，故意保送葛蘭德森（Curtis Granderson），選擇對決前一天才開轟的庫柏。

庫柏擊球出手的瞬間，老虎大概恨不得時光倒流，他將球送上左外野看台，這是一發逆轉戰局的滿貫砲，馬林魚反倒取得5：2領先，九局下再由羅莫（Sergio Romo）登板以三上三下守成。

「我當時還有點緊張。」庫柏笑說，比起生涯首轟，今天敲全壘打的心情更好，「一擊球出手，我的感覺就很好，昨天才剛敲出生涯首轟，我想我還需要另一支全壘打，幫我掃除這些壞東西吧！」

庫柏在2017年就從豪門洋基展開大聯盟生涯，但13場出賽並未盼到生涯首轟；去年效力馬林魚，也僅打了14場比賽，就因手腕傷勢整季報銷，讓生涯的第一發和第二發全壘打，直到第三年球季才出爐。

「這一年半來的感覺，就像在坐雲霄飛車。」庫柏表示，經歷去年的傷勢紛擾，現在他最感激的是可以每天出現在打線中，「這是我的人生中、也是小聯盟生涯一直在做的事，每天反覆地出現在打線中，每天獲得四或五個打數，為球隊帶來幫助。」

馬林魚接連橫掃大都會與老虎，取得六連勝；反觀老虎輸球後慘吞九連敗，總教練加登海爾（Ron Gardenhire）說：「輸掉這場比賽的方式確實令人難受。」媒體提醒他，老虎去年曾在6月吞下11連敗，加登海爾反問：「那我們現在？」得到「還沒11連敗」的回覆後，他幽默回應：「那真是正面訊息。」

馬林魚老虎

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