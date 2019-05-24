MLB／挺過強襲球飆好投 田中將大的勝投還是飛了

2019-05-24 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



本季吃定金鶯的洋基雙人組托瑞斯（Gleyber Torres）與桑契斯（Gary Sanchez），即使不在先發打線內，也能在最後一刻重擊金鶯，兩人在第九局代打，先後選到保送與敲出安打，托瑞斯最終靠著滿壘時的保送跑回致勝分，洋基以6：5贏球，四連戰橫掃金鶯。

「當然，其實我上場是想敲全壘打。」托瑞斯本季對金鶯11戰敲出10轟，以幾乎是「看一次打一次」的頻率砲轟金鶯；桑契斯也不惶多讓，對戰10場敲出9轟。

兩隊今天進行日場比賽，總教練布恩（Aaron Boone）讓兩位「打鳥大將」休兵，並未排進先發打線；先發投手田中將大投六局被敲出五安打、失一分，帶著勝投資格退場，但洋基牛棚在八局下丟掉四分，包括肯利（Tommy Kahnle）讓努尼耶茲（Renato Núñez）敲出追平三分砲。

5：5的僵局，洋基決定在九局上兩人出局後啟用兩位強打，用意當然就是一棒致勝，但開轟的劇本沒上演，托瑞斯「只」選到保送，桑契斯「只」敲出一壘安打，但已讓金鶯亂了陣腳，接著再連續投出兩次保送，奉送洋基兵不血刃跑回致勝分。

托瑞斯此戰未能排進先發，雖理解教頭的決定，但也說自己覺得不需休息，「我感覺很好，真的很健康，球季外的時間都在準備好要打滿整季。」布恩表示，「你當然會希望兩人都在先發打線中，但像這樣在第九局關鍵時刻登場，其實也挺不錯的。」

田中將大前場出賽因111哩強襲球傷退，今天又在第二局遭魯伊茲（Rio Ruiz）的102哩強襲球打中左胸，再削過右手食指，賽後他的食指上已做包紮；田中表示，很幸運兩次強襲球都沒造成大傷，聽到媒體提到這記強襲球時速102哩，還能搖搖頭用英文重複一次「102哩？」