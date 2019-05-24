哈波打擊連年衰退 高速速球成罩門

今年2月底跟費城費城人簽下13年三億3000萬美金鉅約的哈波（Bryce Harper），經過長久的等待和斡旋，總算如願得到心中念想許久的超大型合約，也很快在宣布簽約後努力透過各種方式討費城球迷的歡心，爭取昔日宿敵球迷的認同外，也讓自己迅速融入這個他要久居的環境和社區。然而，開季後他在例行賽場上的表現，卻不如眾多高標準費城球迷以及當初老闆米多頓（John Middleton）在合約上簽字時的預期。（本文所有數據截至5月23日）

哈波穿上費城人制服的前四戰，就揮出三支全壘打，其中包含兩支飛行距離超過450英尺的怪獸級紅不讓，這兩轟皆足以排進哈波生涯最遠全壘打前10名的排行榜中。以如此華麗炫目的姿態揭開費城人生涯的序幕，短時間內確實予人各種美好幻想與「哈波即將重返2015年高峰」的想望，但「好的開始就是成功的一半」的道理，在競爭激烈的美職最高殿堂賽場上，常常不適用。

哈波本季與費城人簽下鉅型合約後，一開季就展現強大的長打火力，讓費城人球迷欣喜萬分。 美聯社 分享 facebook

截至5月23日，哈波本季出賽48場，打擊三圍為.235／.366／.458（打擊率／上壘率／長打率），進攻指數.824優於聯盟平均18％（近似於亞土維（Jose Altuve）、穆斯塔克斯（Mike Moustakas）等人本季的打擊成績），附帶九支全壘打、31分打點和並列全國聯第二多的35次保送，乍看之下還算不差。但哈波畢竟是費城人砸下鉅額資金延攬的重點球星，接下來12年平均年薪達到2500萬美金，被寄予厚望，球迷希望從他身上看到的打擊數據自然不是去年的水準（進攻指數.889）、2016年的水準（進攻指數.814），而是近似於2015年他奪下國聯MVP的火力（進攻指數1.109），以及2017年讓他拿到部分MVP選票的火力（進攻指數1.008）。

不可否認的是，哈波本季右外野防守確實觸底反彈，比起去年因為合約年而改採較為保守不積極的守備態度，今年已獲得大約的哈波，在防守上似乎又回到了他剛上大聯盟時毫不保留的本色，繳出較上季探底防守數據進步可觀的成績，無論是守備範圍還是臂力展現都有不錯的發揮，很多奮不顧身的美技接殺亦獲球迷肯定。不過哈波最為人所知且最受期待的能力、也是他絕大多數價值的來源——打擊產出，卻沒有像防守一樣在開季走升，反而有所衰退。

哈波挾著龐大的媒體聲量和名氣於2012年升上大聯盟，敵方投手早知道他的打擊破壞力不容小覷，故從哈波的菜鳥年至今，他看到的來球進好球帶的比例，總是比聯盟平均來得低。在大聯盟打滾的這七年多來，哈波清楚明白投手對他總是特別謹慎小心，用很多好球帶外側的變化球去釣他，而他也不是那種球路辨識能力差、亂揮一氣的打者，所以順勢選到了很多保送，其保送率始終高於聯盟平均，去年甚至累積全聯盟最多的130次保送。不過，「選球等保送」並不符合哈波的狂野本性和滿溢出來的強大進攻慾望，他一直難以對投手的閃躲和保送的積累徹底甘之如飴，因此仍會時不時顯露過度躁進的積極揮棒模式，想用手中的棒子為球隊建功，卻也因而吃了不少吞三振、揮棒落空的苦頭。

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狀況好的時候，哈波在積極進攻的狂野模式和耐心選球的理性模式間，能取得較佳的平衡，選掉那些專門釣他的壞球，挑中那些值得攻擊的球路出棒，搭配其原本就很強大的揮棒力量，因此能繳出超高水準的火力輸出。但過去兩年，哈波的狂野模式似乎凌駕在他的理性模式上，導致他的擊球率下降、揮空率激增，打擊發揮陷入瓶頸。

藍線為哈波逐季的擊球率，灰線為大聯盟打者平均的擊球率。可以看到哈波本來就不是擊球率高的打者，但近兩年的擊球率更是如乘坐溜滑梯般探底，數據走勢令人擔憂。 資料來源：Fangraphs 分享 facebook

哈波逐季的揮棒落空率（揮空次數／總揮棒次數），可以看到他近兩年的揮空率續寫生涯新高，連帶使他本季三振率也衝高到逼近30％之譜，之前其生涯單季的三振率從未超過26.3％。 資料來源：Baseball Savant 分享 facebook

即便哈波打到球的時候，往往能把球打得紮實、強勁，去年跟今年的平均擊球初速分別達到90.6和92.2英里的高水準，初速95英里以上的強擊球比例亦皆高於45％（聯盟平均約36％），但如果打到球、碰到球的頻率和數量太低、太少，平均擊球初速再快也只是枉然。

哈波跟新東家簽下大約，初來乍到亟欲求好心切的心態，或許是造成「擊球初速快、強擊球比例高，但揮棒落空率同樣達到高點」的緣由。根據轉播畫面，哈波今年絕大多數的揮棒看似都使出了吃奶的力氣，好像只要決定出擊，就是要把球打得超強，而如此的揮棒心態很可能是他拉球率暴漲的主因。哈波為了極大化每次揮棒的力道和擊球強勁程度，犧牲了部分的球棒控制和巧打的打擊技巧，所以本季的拉球比例高達49.6％，寫下生涯新高，反觀反方向的擊球只剩下20.9％，接近生涯最低紀錄。

紅線為哈波逐季的拉打球比例，藍線為哈波逐季的反方向球比例。 資料來源：Fangraphs 分享 facebook

除了擊球率探底、揮空率激增令人擔憂，哈波今年還顯現本季以前不曾發生過的警訊——對高球速的火力大幅銳減。

以下是自2015年大聯盟有Statcast追蹤數據起，哈波逐年對95英里以上速球的平均加權上壘指數（wOBA，針對長打做加權運算的上壘率）：

2015 0.411（.310）

2016 0.339（.316）

2017 0.387（.314）

2018 0.471（.309）

2019 0.322（.319）

據統計，哈波今年共遭遇164顆95英里以上的速球，只有把13顆打進場內，另外38顆打成界外，揮棒落空次數高達33次。換言之，哈波對95英里以上速球的揮棒落空率高達39％，平均每揮五次95英里以上的速球，就有兩次會揮空。

至於那13顆被哈波打進場內的球，五個是滾地球出局、一個是飛球出局，剩下七個則都是安打。七支安打當中，沒有全壘打，兩支是二壘安打，另外五支是一壘安打。兩支二壘安打都是平飛球，而五支一壘安打裡面只有一支是平飛球，其他四支分別是三顆滾地球和一支鳥飛安打。

簡單來說，哈波今年對這164顆95英里以上速球的84次揮棒，僅僅只把其中三球打得強又好，而且揮棒落空率逼近四成，顯示他被高球速有效壓制。年紀還不滿27歲的哈波，應該是還沒達到身體老化致使出棒速度和反應跟不上高球速的地步，可能只是遭受短期打擊低潮的效應拖累，但他本季對高球速的疲軟表現，不僅是造成他擊球率下跌、揮棒落空率上揚的主因之一，更是導致他整體打擊成績較上季、前幾年退步的關鍵，因為哈波過去對高球速的破壞力一向猛烈，攻擊火力總能高於聯盟平均。

如果哈波接下來不能找回昔日對高球速的打擊手感和砲火，可以想見投手會對他投愈來愈多95英里以上的火球，敵對教練也會派出高球速的後援投手專門來剋他。事實上，哈波本季看到95英里以上速球的比例（17.9％），已經比去年（16％）上揚了1.9個百分點。此外，似乎是有鑒於哈波今年對四縫線球整體的進攻輸出下滑，打擊率和長打率分別從.303掉到.238、.627掉到.429的關係，各隊投手對哈波投出的四縫線球比例亦創下其生涯新高（38.9％），甚至首度超過了聯盟平均。種種跡象顯示，聯盟裡已經有不少人掌握到哈波本季才出現的新弱點。

藍線為哈波逐季看到的四縫線球比例，灰線為聯盟平均。可以看到哈波今年遇到的四縫線球比例已超出聯盟平均。 資料來源：Fangraphs 分享 facebook

儘管費城人總管克蘭塔克（Matt Klentak）前陣子接受媒體訪問，談到哈波今年不如預期的打擊表現時，仍對他投下信任票，因為他表示只要哈波繼續維持高保送率，就代表哈波的打擊策略並沒有崩盤，成績回歸前幾季的高水準指日可待，但克蘭塔克沒提到的是哈波本季對高球速的不佳表現。

哈波進入大聯盟至今，由於遭逢不少傷勢襲擊、出賽數不穩定，加上打擊成績暴起暴落的狀況明顯，歷來媒體舉辦的球員同儕意見調查，哈波經常被列為全聯盟「最被高估」的球員。雖然他不斷奮戰，想用手中的棒子證明自己是名副其實的天才少年強打，也真的在2015年打出wRC+*達到197的史詩級數據，勇奪該季的國聯最有價值球員，但老實講，經過這麼多年下來，對筆者和部分美國的專家來說，比起2015年wRC+達到197的哈波，其他年份wRC+落在120至140之間的那個打者，才是真正的哈波，仍是很優質的打者沒錯，但跟許多人期許的「頂尖」，仍存有一段不小的差距。

大聯盟本季打者百花齊放，哈波的OPS雖然是還不算難看的.824，但是僅排名69，9支全壘打也排到第52去了！ 美聯社 分享 facebook

從今年哈波超高的拉球率和更亮眼的平均擊球初速，能感受得到他想把每球都轟遠的求好心切和重現2015年巔峰的渴望，但伴隨著狂野模式漸強而來的高揮空率和下滑打擊率反而創造了極大的反效果，與此同時對高球速的難以招架更顯露了令人不安的警訊。

2019年球季還剩四個多月、他跟費城人簽下的鉅約還有12餘年要走，現在哈波打擊要有所突破、於未來漫漫長日交出更穩更好的打擊成績，關鍵在於：減少他進攻策略中的積極狂野成分、多回歸打擊基本功、耐心選球、更平均地把球送往球場的各個角落，如此也許會讓他更接近2015年那個攻擊能力全面的哈波。

*註一：wRC+為加權得分創造指數，以wOBA加權上壘指數為基底，經球場和聯盟平均校正過後的數據。哈波的197代表他的進攻火力比聯盟平均高出97％。