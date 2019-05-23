MLB／崔志萬短打反制佈陣 希爾氣到爆粗口

2019-05-23 17:32 聯合新聞網 綜合報導



道奇左投希爾並不愛守備佈陣，今天也成為此戰術的受害者。 美聯社 分享 facebook

現今大聯盟針對打者習慣，安排防守佈陣已然成為趨勢，教練團會依據打者擊球落點安排站位，不過道奇左投希爾（Rich Hill）日前早就聲明，自己並不是此風潮的信徒之一，今天也成為佈陣的受害者，立刻在場上飆罵。

希爾今日先發對戰光芒，首局在三振2名打者後，面對光芒韓籍一壘手崔志萬，因應他常拉打的特性，道奇將防守佈陣偏向球場右側，反被他擺短棒點向無人防守的三壘區，因此形成一壘安打。希爾當下難掩怒火，隨即就是髒話連篇，該有的F字眼一字不少，咒罵聲大到在場及電視機前的觀眾都能清楚聽見。

事後希爾表示不喜歡身後的防守球員改變防守陣行，因為打者就有可能以任何方式破解，短打就是其中之一。不過道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）可謂這戰術的信徒，肯定不會希望聽到希爾暴怒的言詞。

羅伯茲賽後與跟希爾討論佈陣問題，但希爾似乎選擇性只記住戰術失敗的案例。羅伯茲也補充：「他是競爭心強的人，不希望就這樣拱手讓打者擊出安打。」

防守佈陣因為使用頻率激增，率導致正反兩派爭議已不是新聞，曾有人要求禁止，儘管基於數據分析這是有效的，只是當打者效仿崔志萬的做法時，確實會是不錯的反制方法，也能讓希爾這類反對佈陣守備的投手崩潰。