MLB／托瑞斯再砲轟金鶯寫紀錄 沙胖恐成傷兵

2019-05-23 16:40 聯合新聞網 綜合報導



托瑞斯專打金鶯，本季12發全壘打就有10轟是金鶯貢獻。 美聯社 分享 facebook

洋基近期砲火兇猛，今日作客金鶯持續上演煙火秀，全場擊出5支全壘打，以7:5擊敗金鶯拿下4連勝，繼續穩居美東龍頭。而本場焦點，無疑是單場2轟、締造特殊紀錄的「金鶯專武」托瑞斯（Gleyber Torres）。

包括此役的2轟在內，托瑞斯對陣金鶯的11場比賽中，擊出個人本季12支全壘打中的10支，另外打擊率為驚人的0.465，而OPS更高達1.763。對此托瑞斯表示：「我知道我在與金鶯的系列賽中打得很好，但我沒有想太多。試著去尊重比賽、保持謙虛並尊重對手。」

雖然金鶯老是被托瑞斯打得滿頭包，但總教練海德（Brandon Hyde）坦言球隊其實對托瑞斯有備而來：「我們有為托瑞斯制定投球策略，就是絕對不能將球投到紅中，我們也持續這麼做。如果辦不到，那就會被換下場。」之後補充說：「托瑞斯對其他球隊只敲出2轟，打擊率大概0.220（實為0.250）。托瑞斯是名優秀的球員，你得向他表示敬意，但是球隊的表現在這樣的層級實在難以接受。」

托瑞斯對金鶯的10支全壘打，讓他差點追上聯盟前輩們對金鶯開轟紀錄。在此之前，1931年的賈里格（Lou Gehrig）、1946年的格林伯格（Hank Greenberg）及1951年的澤爾尼爾（Gus Zernial）皆曾對金鶯擊出12支全壘打。

另外，今天一樣有開轟紀錄的桑契斯（Gary Sanchez），本季總計對金鶯9轟，與托瑞斯成為自1961年曼托（Mickey Mantle）的10轟及馬里斯（Roger Maris）的9轟後，再有洋基雙人組對金鶯至少轟出9發全壘打。

雖然捷報無數，不過今日主投5局丟5分(4分自責)，受惠於隊友火力爆發拿下生涯第249勝的沙巴西亞（CC Sabathia），賽後表示是帶著右膝疼痛投球，將前往紐約治療。針對傷勢，沙巴西亞無奈表示：「腳很難落地，每次腳落地就會刺痛，所以我很難完整的投球。」

自從開季以來，沙巴西亞主投41.1局，戰績3勝1敗，防禦率3.48，雖共賞給打者34K，但也共被擊出35支安打。