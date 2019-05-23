MLB／哈波戲弄球迷 將球丟向球場屋頂

2019-05-23 15:52 聯合新聞網 綜合報導



費城人哈波。 美聯社 分享 facebook

費城人昨日作客小熊主場，主砲哈波（Bryce Harper）4打數無安打，雖然打擊表現不亮眼，但在6局下做出吸睛舉動，將本該丟給看台球迷的球，直接丟向球場屋頂。

6局下半小熊1：0領先，在2出局一壘有人的情況下，小熊打者舒瓦伯（Kyle Schwarber）在與費城投手艾弗林（Zach Eflin）對決的第8球，將球打至右外野，最後被哈波接殺出局。完成這局守備的哈波，他看向看台，隨後大力將球甩出。本以為是要將球送給球迷，結果用力過猛球直接飛到球場屋頂。這樣的鏡頭也被外媒戲稱在「戲弄球迷」。

After making the final out in right field in the sixth inning, Bryce Harper trolls Cubs fans and LAUNCHED the ball out of Wrigley Field and on to the rooftop. 😂 pic.twitter.com/31Yec16lGe — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) May 22, 2019

哈波今日則表示：「希望我沒有砸到底下的警察或其他東西。我根本沒看到球飛到哪，就只是把球給丟出去，好像在費城主場有第三層看台似的。我覺得很有趣。」

同場比賽中，小熊球迷也沒給哈波好臉色看，被問到球迷對他嚷嚷什麼，哈波說：「一樣的酸言酸語。去年他們真的對我很好，因為他們想要我，不過今年並不是如此。」，或許這多少證明哈波為什麼會將球丟超過看台。