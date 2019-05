MLB／哈波戲弄球迷 將球丟向球場屋頂

費城人哈波。 美聯社 分享 facebook

費城人昨日作客小熊主場,主砲哈波(Bryce Harper)4打數無安打,雖然打擊表現不亮眼,但在6局下做出吸睛舉動,將本該丟給看台球迷的球,直接丟向球場屋頂。

6局下半小熊1:0領先,在2出局一壘有人的情況下,小熊打者舒瓦伯(Kyle Schwarber)在與費城投手艾弗林(Zach Eflin)對決的第8球,將球打至右外野,最後被哈波接殺出局。完成這局守備的哈波,他看向看台,隨後大力將球甩出。本以為是要將球送給球迷,結果用力過猛球直接飛到球場屋頂。這樣的鏡頭也被外媒戲稱在「戲弄球迷」。

After making the final out in right field in the sixth inning, Bryce Harper trolls Cubs fans and LAUNCHED the ball out of Wrigley Field and on to the rooftop. 😂 pic.twitter.com/31Yec16lGe