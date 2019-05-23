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MLB／剛因不夠拚挨批 卡諾全力跑壘就受傷

2019-05-23 11:36聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

卡諾才因不積極被批評，今天一全力跑壘就受傷。 美聯社
卡諾才因不積極被批評，今天一全力跑壘就受傷。 美聯社
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才剛因擊出滾地球未全力跑壘而引發外界撻伐，大都會老將卡諾（Robinson Cano）親身示範全力跑壘的下場，今天與國民之戰，他在敲出滾地球後全力衝刺一壘，隨後就因股四頭肌拉傷退場，讓球迷和媒體都無言。

國民與大都會之戰上演塞揚強投對決，前六局演繹名符其實的投手戰，國民薛則（Max Scherzer）飆六局無失分、九次三振，大都會狄葛隆（ Jacob deGrom）投六局也僅失一分，1：0的戰局，直到第八局才因國民牛棚崩盤而失守。

大都會在第八局灌進6分，拉加雷斯（Juan Lagares）在滿壘時敲出二壘安打，戴維斯（Rajai Davis）補上三分砲，大都會取得6：1領先直到終場。

有趣的是，戴維斯今天賽前才剛從3A被叫上大聯盟，搭了兩小時的Uber趕到紐約皇后區向球隊報到，此役敲出關鍵三分砲後，不忘感謝Uber司機，他笑說兩人有段很棒的對話，「他說他很開心載到我，我們都為了我升上大聯盟感到興奮。」

比賽另類焦點出現在第三局，卡諾在兩人出局後上場打擊，敲出游擊方向滾地球，他全力跑上一壘仍慢了球一步，結束該局攻勢，他在四局上就未再上場。球團表示，卡諾因股四頭肌緊繃退場，暫列每日觀察名單。

卡諾日前才兩度因未全力跑壘而引來外界撻伐，兩天前被調離先發名單，儘管外界解讀為是因比賽未盡全力而遭罰坐板凳，但總教練卡洛威（Mickey Callaway）解釋，只是因應對手推出左投的調度；卡諾此役難得示範全力跑壘，卻也因此受傷，讓外界再度看傻了眼。

大都會國民卡諾

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