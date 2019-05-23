MLB／貝林格挑戰四割男 美媒提四原因看好

2019-05-23 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



已經長達78年不曾出產「四割男」的美國職棒大聯盟，今年由道奇強打貝林格（Cody Bellinger）扛起挑戰，打完前47戰打擊率仍高掛4成04，能否守護打擊率在4成以上直到球季結束？專家提出四原因看好。

CBS Sports網站提出四點原因，看好貝林格能成為繼1941年威廉斯（Ted Williams）後首位四割男，首先是他的被三振率極低，本季至今199打席僅吞28次三振，一位不願具名的球探指出，「到目前為止，他把好球帶看得很清楚，他知道如何選掉壞球，專注在他想要的球。」

第二個原因是貝林格的準確擊球，他的擊球均速92.9哩和擊球強勁率52.2%，都在大聯盟排名前5%；此外，貝林格32.8%機率將球擊成平飛球，也僅次於弗里曼（Freddie Freeman）。

第三點是貝林格也擁有不俗的腳程，他的衝刺速度同樣是在大聯盟排名前5%的頂尖部隊，加上左打優勢，更有本錢利用內野安打維繫打擊率；根據統計，貝林格上一壘僅需3.88秒，排名大聯盟第一，更勝以快腿聞名的漢米爾頓（Billy Hamilton )3.93秒。

第四點要歸功於貝林格的個性，文章中指出，「儘管那僅處於內在、無法看得出來，但別將個性因素排除在比賽之外。」一位球探指出，「當來自媒體的關注越來越大時，這些想法一定會進入他的腦中，我不確定是否有人能在這種狀況下繼續保持專注，但他有機會挑戰4成打擊率嗎？當然有。」

球探表示，貝林格挑戰四割男，最終功敗垂成的機率依然較高，但如果要找出一位最有機會的球員，那肯定就是貝林格。