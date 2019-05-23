MLB／紅襪教頭與藍鳥投手打口水戰 搬出經典賽恩怨

2019-05-23 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



藍鳥投手史卓曼（Marcus Stroman）與紅襪教頭柯拉（Alex Cora）的戰火還沒停歇，雙方陣營前一天為了突襲投球而打起口水戰，今天持續隔空交火，甚至搬出史卓曼在2017年經典賽加入美國隊，婉拒柯拉邀約投入波多黎各陣營的往事，史卓曼說：「他大概還在生氣」，柯拉則回應：「從一開始就沒有不爽。」

史卓曼昨天對紅襪演出六局失一分好投，率領藍鳥贏球，第四局對決紅襪菜鳥查維斯（Michael Chavis）時，疑似因為認為他喊暫停的時機刻意擾亂投手節奏，在查維斯一站回打擊區、還沒做好準備時，史卓曼快速投球出手。

查維斯對突襲投球大感不滿，與史卓曼有言語交鋒，紅襪王牌塞爾（Chris Sale）也在場邊加入戰局，主審波特（Alan Porter）制止雙方行為後，柯拉也朝著場內大吼，兩方人馬也在賽後各說各話。

柯拉對媒體表示，史卓曼是位好投手，「但有些人喜歡、有些人不喜歡他的風格，似乎不管哪隊對上他，都會朝著他咆哮。」

這些發言傳到史卓曼耳裡，他在推特上做出回應，「我上場奮戰，可不知道還需要讓對手喜歡我。」也批評這些刻意擾亂投手節奏、機制的行為越來越誇張。他隨後再將炮火對準柯拉，「我在經典賽時選擇加入美國，而不是波多黎各，柯拉可能因此還在生氣吧！」

柯拉在今天出席電台訪問，他證實曾招募史卓曼加入自己所執掌兵符的波多黎各隊，得知他決定披上美國戰袍後，「我打了電話給他，告訴他我尊重他的決定，也祝他好運，我沒有任何難受的感覺，他覺得我還在生氣，但事實是我從未生氣，他做出了選擇，也為一支金牌球隊投球，這真的不是大問題。」

柯拉也重申前一晚的發言，「我在太空人隊時，人們朝他咆哮，現在我在紅襪，還是看到一樣的狀況。」他形容，「這就是史卓曼秀。」