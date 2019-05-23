MLB／二頭肌、肩膀傷完換小腿傷 史丹頓暫停復健賽

2019-05-23 06:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



洋基「怪力男」史丹頓。 美聯社 分享 facebook 才剛在小聯盟復健賽開轟，洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）的復出之路現在又開倒車，他因左小腿拉傷將暫停復健賽，預計休息七到十天後再次進行評估。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天賽前再度帶來傷兵情報，他表示，史丹頓告知球團，他因前一天在練打時挨了觸身球，導致左小腿拉傷，球團決定暫停他的復健賽行程。

紐約媒體對這項消息有點無奈，NJ.com寫著，「通常觸身球不會導致肌肉拉傷，但今年的洋基充滿各種奇怪的傷勢，還有什麼不可能的呢？」

「很難確切指出究竟是怎麼發生的，我和史丹頓聊過，他認為是因為在小腿和膝蓋之間挨了觸身球，但我們並不清楚，這是他的感覺。」布恩表示，「感覺只是輕微傷勢，我們希望史丹頓可以歸隊，他也希望自己可以歸隊，雖然遇到一點挫折，但希望不會讓他缺席太久。」

布恩也提到，史丹頓的心情還OK，「當然會有點沮喪，但他的心智夠強壯，他說這只是道路上的一點顛簸，球季還很漫長足夠他來大顯身手。」

史丹頓在美國時間4月1日是以左二頭肌拉傷為由進入傷兵名單，上個月底傳出二頭肌傷勢已經痊癒，但肩膀存在舊疾，將推遲復出進度，本周才剛前往小聯盟打復健賽，如今又因左小腿拉傷暫停出賽，何時才能健康回歸充滿未知數。