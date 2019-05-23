生涯頻遭指定轉讓 耶茨用指叉球成最強守護神

兩年前的今天，耶茨(Kirby Yates)才剛被教士隊從天使的讓渡名單撿走。當時絕對沒人想到這位生涯四度遭指定轉讓(Designated for assignment，DFA)的中繼投手，會在今年成為全聯盟最強的守護神。

耶茨是當今全聯盟的救援王，他的19次救援成功、1.6WAR都高居全聯盟之冠，其中WAR值還遙遙領先第二名的賈爾斯(Ken Giles)有0.6之多。耶茨的三振功力一流，16.8的三振率排全聯盟第三，防禦率也只有1.17。讓人想不到的是，如此厲害的終結者其實大聯盟之路走得並不順遂。

教士終結者耶茨(右)現在已成為大聯盟中最穩定的救援投手，出賽23局有19次救援成功，竟然沒有被打過任何全壘打。 美聯社 分享 facebook

夏威夷出身的耶茨曾在2005年選秀會中以高中生的身份，被紅襪隊在第26輪選中，但他選擇去念大學。四年後再度投入選秀後已沒球隊要他，後來被光芒隊以自由球員身份簽下。耶茨在2014年上大聯盟時已27歲，那年他投得並不差，出賽37場，防禦率有3.75。

2015年耶茨的表現明顯走下坡，防禦率高達7.97，於是球季結束遭光芒隊指定轉讓，從此開始展開他的指定轉讓人生，先後被光芒、印地安人、天使隊指定轉讓過，其中天使隊還兩度指定轉讓他。他在2016年待過洋基隊，但表現也不理想，出賽41場的防禦率為5.23。

耶茨2016年在洋基時未受到重用，防禦率高達5.23，出賽41局只有2次中繼成功、2次救援失敗紀錄。 歐新社資料照嚇 分享 facebook

在2017年季中加入教士隊前，耶茨原本有機會在天使隊一展長才。他在那年春訓新練了指叉球，但天使隊卻要他繼續丟他原本拿手的滑球。那年他在天使隊只投一場球就遭指定轉讓，幾天後才被教士隊撿走。

若當時教士隊沒有撿走耶茨，今年就不會新誕生這位最強守護神。教士對耶茨的指叉球持相當開放的態度，於是耶茨終於能夠大展身手。那年他在教士隊出賽61場，防禦率3.72，三振率高達14.1。過去他三振率最高的一年是2016球季的10.9，指叉球顯然讓他的三振功力大幅提升。

去年耶茨已擠身頂尖後援投手之列，在陣中終結者漢德(Bard Hand)被交易到印地安人隊之後，耶茨正式成為教士隊的終結者。去年他的防禦率是優異的2.14，1.8的WAR值為全聯盟第14，這也讓他拿到一紙一年306萬美元的合約。

今年耶茨將他的球種更佳簡化，基本上只剩四縫線速球和指叉球這兩種球路，分別佔56.0%和43.2%的比例，滑球只佔0.8%。他的球速並不快，今年速球平均93.7英里，對一名終結者來講是平淡無奇，但由於大聯盟會投指叉球的後援投手並不多，加上他的指叉球犀利無比，使他成為相當罕見的終結者，宛如球速更快的上原浩治。

耶茨是少數會使用指叉球當武器的終結者，因此即使他的球速不快，卻非常的難打。 美聯社 分享 facebook

耶茨或許沒有一般人所認知最強守護神的資質，他不像金布洛爾(Craig Kimbrel)一樣23歲就成為大聯盟救援王，他的球速也不快，但他靠著30歲才練成的指叉球成為大聯盟最強終結者，造就另一則激勵人心的故事。