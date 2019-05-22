MLB／19歲強投棄美赴日 日媒：異例震撼全美

2019-05-22 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



美國19歲投手史都華放棄大聯盟，傳出已和日職軟體隊簽下6年超過700萬美元合約。 截圖自推特 分享 facebook

美國19歲投手史都華（Carter Stewart）在超級經紀人波拉斯（Scott Boras）的操作下，傳出放棄今年大聯盟選秀會，已和日職軟體隊簽下6年超過700萬美元合約，日本媒體也大幅報導此事，Sponichi形容這個異例震撼美國棒界。

勇士隊去年在選秀會首輪第八順位挑中史都華，認為他的右手腕有傷，開出簽約金200萬美元的條件，這和史都華設定的450萬美元相差太多，他決定放棄簽約，就讀兩年制社區大學，今年仍可參加選秀。

史都華最快球速158公里，球質、球速都有一定水準，被評為仍具選秀會首輪實力，不料今天傳出轉戰日職的消息，波拉斯的如意算盤是他在軟銀賺得比美職更多，6年後才25歲，就可以自由球員身分重返大聯盟。

軟銀今天在沖繩那霸對戰西武隊，領隊三笠杉彥被問到此事，強調目前沒有任何評論，但也不否認隊上球探在全球各地挖掘人才。

三笠表示，軟銀對於尋找古巴球員，已有一套策略，球團在全球尋才也有很長時間，頂尖美國業餘球員本來就是目標。

Sponichi引述美國棒界人士的說法，史都華這個選擇，對大聯盟球隊透露訊息，任何球員如果無法獲得適當合約，到日職發展是另一個選項。