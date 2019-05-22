MLB／挑戰無安打破功 韋蘭德邊投邊找萊恩

2019-05-22 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



韋蘭德對白襪之戰先發八局只被揮出一支安打、失一分，狂飆12次三振寫下本季新高。 美聯社 分享 facebook

太空人隊王牌投手韋蘭德（Justin Verlander），今天在休士頓主場大演個人秀，對白襪之戰先發八局只被揮出一支安打、失一分，狂飆12次三振寫下本季新高，率領太空人5：1獲勝，戰績33勝16敗仍居大聯盟榜首。

太空人對戰白襪跨季九連勝，近17戰搶下15勝，在美聯西區領先排名第二的遊騎兵隊8.5場勝差，前兩名的差距是六個分區最大。

韋蘭德完全主宰戰場，投到七局上一出局後，無安打比賽才破功，95英里速球失投，被白襪三棒阿布瑞尤（Jose Abreu）轟成中外野陽春砲，挑戰生涯第三場無安打比賽失敗，但仍撐完八局奪下四連勝，本季第八勝到手。

他說：「一顆球投到不該投的位置，一切就毀了。」

大聯盟史上只有萊恩（Nolan Ryan）、考法克斯（Sandy Koufax）、費勒（Bob Feller）投出三場以上無安打比賽，三人分別是七場、四場、三場。

萊恩現任太空人顧問，平常習慣坐在本壘後方看球，但此役坐在上層觀戰；韋蘭德挑戰無安打比賽時，一度掃瞄本壘板後方，尋找偶像萊恩的蹤影，他說：「若能在萊恩面前締造紀錄是很酷的事，但我搞砸了。」

阿布瑞尤賽後表示，非常尊敬韋蘭德，全隊都知道他是什麼等級的投手，七局上的想法就是儘可能確實擊球，很開心做到了。