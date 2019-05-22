親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

名廚怎麼了？ 傑米奧利佛的英國餐廳為何「破產」

運動筆記從來不運動到突然跑山路 只因為一句話那些年 我們一起騙的照片
健行筆記【雪劍縱走Day2】翠池 -- 油婆蘭營地20190513一日玉北來回賞杜鵑
NBA賽事精華- 公鹿 vs. 暴龍 (5月22日)今日最佳球員- Kyle Lowry (5月22日)

MLB／挑戰無安打破功 韋蘭德邊投邊找萊恩

2019-05-22 14:50聯合報 記者藍宗標╱即時報導

韋蘭德對白襪之戰先發八局只被揮出一支安打、失一分，狂飆12次三振寫下本季新高。 ...
韋蘭德對白襪之戰先發八局只被揮出一支安打、失一分，狂飆12次三振寫下本季新高。 美聯社
分享

太空人隊王牌投手韋蘭德（Justin Verlander），今天在休士頓主場大演個人秀，對白襪之戰先發八局只被揮出一支安打、失一分，狂飆12次三振寫下本季新高，率領太空人5：1獲勝，戰績33勝16敗仍居大聯盟榜首。

太空人對戰白襪跨季九連勝，近17戰搶下15勝，在美聯西區領先排名第二的遊騎兵隊8.5場勝差，前兩名的差距是六個分區最大。

韋蘭德完全主宰戰場，投到七局上一出局後，無安打比賽才破功，95英里速球失投，被白襪三棒阿布瑞尤（Jose Abreu）轟成中外野陽春砲，挑戰生涯第三場無安打比賽失敗，但仍撐完八局奪下四連勝，本季第八勝到手。

他說：「一顆球投到不該投的位置，一切就毀了。」

大聯盟史上只有萊恩（Nolan Ryan）、考法克斯（Sandy Koufax）、費勒（Bob Feller）投出三場以上無安打比賽，三人分別是七場、四場、三場。

萊恩現任太空人顧問，平常習慣坐在本壘後方看球，但此役坐在上層觀戰；韋蘭德挑戰無安打比賽時，一度掃瞄本壘板後方，尋找偶像萊恩的蹤影，他說：「若能在萊恩面前締造紀錄是很酷的事，但我搞砸了。」

阿布瑞尤賽後表示，非常尊敬韋蘭德，全隊都知道他是什麼等級的投手，七局上的想法就是儘可能確實擊球，很開心做到了。

韋蘭德白襪

相關新聞

全面進化幅度大到驚人 雙城已非昔日吳下阿蒙

2019-05-22 07:00

MLB／19歲潛力右投棄大聯盟 傳加入日職軟銀

2019-05-22 14:54

MLB／陳偉殷改當一人左 投3球生涯首獲中繼點

2019-05-22 11:18

MLB／洋基杰曼9勝傲聯盟 金鶯挨百轟史上最快

2019-05-22 11:46

新角色加入 天使能扮演復仇者聯盟嗎？

2019-05-22 07:00

MiLB／江少慶先發5局失1分 獲本季第2勝

2019-05-22 12:12

MLB／葛蘭基2500K達成 現役第5人

2019-05-22 12:06

MLB／首次新人王民調 菊池雄星暫居美聯第4

2019-05-22 10:06

MLB／被球K中手指無礙續先發 大谷：大丈夫

2019-05-22 07:52

MLB／洋基「基瘟」不算什麼 大都會傷病潮更慘

2019-05-21 18:10

MLB／簡森、捕手配球不同調 道奇苦惱

2019-05-21 17:59

MLB／天使厄普頓腳趾未癒 回歸遙遙無期

2019-05-21 17:43

MLB／右手中彈被判三振 大谷翔平痛苦跪地

2019-05-21 17:08

MLB／今日戰績表 天使大谷3支0慘吞3K還傷退

2019-05-21 15:28

MLB／較勁小熊前王牌 達比修：他在這是傳奇

2019-05-21 13:49

MLB／托瑞斯成金鶯專武 對戰20場敲11轟平隊史

2019-05-21 12:13

MLB／上周一球未丟 陳偉殷9天沒上場本季最長

2019-05-21 11:19

MLB／自家農場摔斷腳 古巴飛彈本季復出無望

2019-05-21 10:25

MLB／紅襪教練談上原浩治：曾求巴掌趕睡蟲

2019-05-21 10:15

MLB／卡諾沒先發非懲罰 教頭：因對上左投

2019-05-21 09:35

布萊恩換棒子超火熱 五月狂飆帶小熊走出低潮

2019-05-20 07:00

大聯盟最獨特的男人 烏龜先生亞斯圖迪奧

2019-05-17 07:00

馬林魚打線糜爛至極 再不振作恐創史上最差紀錄

2019-05-17 07:00

球迷進場人數持續下滑 明年新制度能找回熱情？

2019-05-15 07:00

典型夏天的男人 陳偉殷終於要熱力全開了嗎？

2019-05-14 07:00

球速不是唯一解 陳偉殷應學習葛蘭基生存之道

2019-05-14 07:00

投手分工模糊化 「先發、後援」分野將逐漸消失

2019-05-10 07:00

沙胖、克里夫李前例 克魯柏離開倒數計時？

2019-05-08 07:00

季前預計從小聯盟出發 赫曼意外成洋基新王牌

2019-05-08 07:00

光芒兩大新星帶頭衝 力壓基襪奪冠不是夢

2019-05-06 07:00

不老戰士一壘側站崗 麥凱一站就是34年

2019-05-03 07:00

一代強打瓦托終於退化 這次不只是單純低潮

2019-05-03 07:00

小葛雷諾空降第四棒 藍鳥是在揠苗助長

2019-05-01 07:00

滾球型投打都不吃香 凱柯、林子偉全受害

2019-04-30 07:00

重建中遊騎兵怪咖多 賈羅極端打法無人可比

2019-04-26 07:00

達比修該如何恢復王牌身手？調整球種就有機會

2019-04-26 07:00

農場養出頂級新秀配馬恰多 教士不再陪公子打球

2019-04-25 07:00

開季亂了步調 陳偉殷遇生涯最大危機

2019-04-24 07:00

他們與出局的距離 葉力奇、貝林格弱點解析

2019-04-24 07:00
看更多

熱門文章

NBA／東決G4暴龍輕取公鹿 系列賽扳成2平

2019-05-22 10:58

NBA／為杜蘭特抱屈 格林：勇士有他更難戰勝

2019-05-21 17:09

NBA／暴龍板凳群殺出 18分大勝公鹿扳平系列賽

2019-05-22 11:00

NBA／暴龍累壞了 取消投籃練習

2019-05-21 11:39

日職／火腿慘敗樂天 王柏融3支0斷連5場安打

2019-05-21 20:45

NBA／4戰轟進26顆三分球 柯瑞刷新個人紀錄

2019-05-21 17:30

NBA／第四節失手 柯瑞終結連81罰命中紀錄

2019-05-21 16:42

NBA／傳奇84梯後首次 前5順位包了新秀第一隊

2019-05-22 08:55

NBA／勇士連5季爭冠 柯爾：這太困難了

2019-05-21 22:41

NBA／率勇士連三戰逆轉勝 柯瑞：倚賴之前經驗

2019-05-21 13:30

NBA／西冠慘遭橫掃 里拉德：好過首輪打包

2019-05-21 18:51

NBA／勇士橫掃拓荒者 總冠軍賽前養兵9天

2019-05-21 23:35

NBA／被橫掃沒關係 拓荒者和總教頭續約

2019-05-22 08:11

NBA／讚柯瑞史上第二 伊古達拉：僅次於「他」

2019-05-22 10:21

NBA／分區決賽4戰均破35分 柯瑞史上第3人

2019-05-21 16:50

籃球／中華白魔鬼集訓 帕克下達赴俄必勝令

2019-05-21 20:36

蘇迪曼盃／韓17歲天才少女 爆冷逆轉戴資穎

2019-05-22 13:08

NBA／打造聯盟前十攻守 湖人新帥樂觀迎新賽季

2019-05-21 17:03

NBA／暴龍扳平系列賽 羅瑞：球隊仍無路可退

2019-05-22 12:18

NBA／暴龍形象大使捍衛主場 向字母哥噴垃圾話

2019-05-22 11:50

籃球／戴維斯現身中華白集訓 帕克：好的選擇

2019-05-21 20:15

中職／長期穩定不容易 潘威倫堪稱最強土投

2019-05-22 07:00

全面進化幅度大到驚人 雙城已非昔日吳下阿蒙

2019-05-22 07:00

MLB／右手中彈被判三振 大谷翔平痛苦跪地

2019-05-21 17:08

中職／猿隊柏納帝那登錄一軍 新洋砲首戰對決兄弟

2019-05-21 16:12

MLB／洋基「基瘟」不算什麼 大都會傷病潮更慘

2019-05-21 18:10

MLB／陳偉殷改當一人左 投3球生涯首獲中繼點

2019-05-22 11:18

NBA／兒子出生隔天掃低潮 范弗利特感謝隊友

2019-05-22 13:00

NBA／公鹿連輸2場 希臘怪物：不是世界末日

2019-05-22 13:35

NBA／西決落後時間多於拓荒者 勇士全靠下半場

2019-05-22 11:35

新角色加入 天使能扮演復仇者聯盟嗎？

2019-05-22 07:00

MLB／簡森、捕手配球不同調 道奇苦惱

2019-05-21 17:59

日職／相隔1018天下二軍 菅野智之成為另類焦點

2019-05-21 16:35

NBA／湖人總經理放話奪冠 拒回答強森相關問題

2019-05-22 09:19

中職／陳禹勳二軍待滿10天 重返一軍待命搏象

2019-05-21 16:58

MLB／洋基杰曼9勝傲聯盟 金鶯挨百轟史上最快

2019-05-22 11:46

中職／無敵索沙屠獅七連勝 三冠王愈坐愈穩

2019-05-21 21:43

中職／林益全150轟史上第5 林泓育是下一人

2019-05-21 21:16

籃球／助富邦奪冠後加入集訓 賴廷恩志在國家一隊

2019-05-21 20:51

全國青少棒／北市勝東縣奪冠 劉俊緯誓言去美國

2019-05-21 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top