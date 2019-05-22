MLB／交易熱季開跑 巨人邦賈納最搶手

2019-05-22 18:36 台灣醒報 台北報導



巨人隊王牌邦加納被大聯盟視為今夏最具交易價值的先發投手。 美聯社 分享 facebook

大聯盟開賽至今2個月，眾球隊大致確定今年球季的後續方針，而許多早已計畫重建的球隊，將力求在7月底的交易大限之前，將陣中重金的主力球員送走，以交換他隊的潛力新秀，也因此，諸如巨人隊王牌邦賈納、藍鳥隊王牌史卓曼及大都會先發投手辛德賈德等人，都被外媒名列今夏可能更換東家的名單當中。

各隊王牌尋下家

《大聯盟》記者安東尼指出，明尼蘇達雙城隊本季打出驚奇，目前在美聯中區領先群雄，陣中主力投手貝瑞歐斯、吉布森、歐多瑞齊等人先發表現稱職，但球季還很漫長，他們需要再一位能主宰賽局的投手，以防傷兵出現青黃不接。安東尼表示，藍鳥隊日前已確定進入重建，希望將王牌史卓曼交易，他說，雙城隊擁有多名農場新秀，絕對符合藍鳥需求，而史卓曼本季防禦率僅2.95，勢必能先發輪值的中流砥柱。

此外，曾奪下大聯盟總冠軍的巨人隊王牌邦賈納，絕對是今夏交易候選人中的最大咖，儘管他現階段防禦率高達4.21，但他本人表示狀態已逐漸恢復。安東尼指出，邦賈納可能循前老虎隊王牌韋蘭德的模式，透過新球隊的教練指導，找回以往的球場宰制力。目前看來，紅雀隊最缺先發左投，對邦賈納而言是新東家的最佳候選。

邦加納具大賽宰制力

「邦賈納擁有絕佳的季後賽表現。」另一名《大聯盟》記者馬克也報導，邦賈納至今在16場季後賽登板中，防禦率為極佳的2.11，對於本季有望前進季後賽的球隊是最佳補強人選，但邦賈納日前已宣告拒絕加入洋基、紅襪、勇士及小熊等當今聯盟強權，所以中段班球隊一定會傾全力爭取加盟。

馬克也提到，大都會隊先發投手「雷神」辛得賈德投打俱佳，儘管他的名聲並未如邦賈納這般響亮，但他今年年薪僅600萬美元，合約至2021年才結束，每年可貢獻10勝以上成績，絕對物超所值，而目前教士隊最具交易潛力，因其陣中新人派達克儘管表現出眾，但球隊對他設有投球局數限制，在教士隊近年來準備衝擊季後賽的情況下，需要補強一位有大場面經驗的老將，順便能分擔超級新人的局數負擔，更可能成為他的良師益友。

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