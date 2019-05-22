MLB╱基襪首次海外對決 下月底倫敦鏖戰

2019-05-22 17:26 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



首次海外基襪大戰，下個月倫敦開打。 美聯社 分享 facebook

下個月在倫敦舉行的基襪對決有別於傳統，兩隊交手超過2200多場，在人工草皮球場上對決還是頭一遭。

這也是MLB大聯盟例行賽首次在歐洲舉行，比賽時間是6月29和30日，在倫敦體育場（London Stadium）舉行，聯盟表示沒有足夠的時間整建天然草皮，因此將會用人工草皮替代。

從6月6日開始動工改造，英格蘭西漢姆隊的足球場將會鋪上矽砂，包括周圍2012年奧運留下來的田徑賽道，之後再鋪設人工草皮，就像大聯盟現有的少數幾座球場（多倫多、坦帕灣和亞利桑那）。

洋基老牌投手沙巴西亞（CC Sabathia）說：「這是洋基和紅襪首次海外對決，為什麼不多開先例呢？我認為在人工草皮球場比賽沒問題。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）也說：「我猜想會像藍鳥或是光芒球場一樣，這應該不成問題。」

紅襪游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）也說：「如果我們沒有在人工草皮球場打過球，事情會很不一樣，但我實際上我們都有打過。」洋基和紅襪目前對戰過2196次，這個月底還會在洋基主場交手4場，其中條紋軍以1191勝991敗14和佔上風，季後賽則是12勝11敗。

下個月的倫敦賽，紅襪將當主隊，不過洋基和紅襪兩隊都會穿上主場白色球衣，洋基上次打海外戰是2004年在東京巨蛋。倫敦體育場預計中間全壘打牆16呎高、距離僅385呎，紅襪左外野手班奈坦迪（Andrew Benintendi）想到如何不讓洋基打者開轟，他說：「我想就是讓他們多擊出滾地球。」