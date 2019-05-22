MLB／19歲潛力右投棄大聯盟 傳加入日職軟銀

2019-05-22 14:54 中央社 紐約21日綜合外電報導



勇士去年第8順位選進但未簽約的右投史都華，傳出要放棄大聯盟轉戰日本職棒，將加盟福岡軟體銀行鷹隊，赴日發展。 截圖自推特 分享 facebook

亞特蘭大勇士去年在首輪第8順位選進潛力右投史都華，但因價碼談不攏並未簽約。現在傳出史都華要放棄大聯盟轉戰日本職棒，將加盟福岡軟體銀行鷹隊，赴日發展。

美國職棒大聯盟MLB官網與多家媒體報導，勇士去年選中史都華（Carter Stewart）後，發現他手腕有傷，因此把簽約金降至約200萬美元，與史都華期望的450萬美元有段落差。後來史都華選擇不簽約，跑去讀兩年制社區大學東佛羅里達州立學院（Eastern FloridaState College），仍保有今年再參加選秀的機會。

但今天傳出現年19歲的史都華將放棄大聯盟選秀轉戰日職，且已和福岡軟銀談妥合約。目前不清楚史都華的簽約條件，不過根據媒體報導，史都華將簽下6年700萬美元合約。

史都華是許多人眼中才華洋溢的業餘投手，今年他在東佛羅里達州立學院球隊Titans JC成績亮眼，74.1局的投球被敲出41支安打，失26分，自責分14，有108次三振和26次四壞球，防禦率僅1.7。

如今他捨棄大聯盟轉戰日職，可能會激勵其他美國本土的業餘好手赴海外發展。有網友認為，如果日職放寬外籍選手限制，將吸引更多年輕好手赴日，爭取更好的薪資和生活條件。