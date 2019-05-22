MLB／道奇烏力亞斯 涉嫌家暴後歸隊

2019-05-22 16:22 世界日報 編譯組／綜合報導



道奇烏力亞斯涉嫌家暴後歸隊。 美聯社 分享 facebook

道奇隊左投烏力亞斯（Julio Urias）在涉嫌家暴遭警方逮捕的八天之後，21日從休假中返回球場。

消息人士透露，該決定是美國職棒球員工會、大聯盟棒球球員工會辦公室協調後得出的結論。一旦烏利亞斯復職，道奇隊必須將其放在大聯盟名單上，他們無法選擇將他進入小聯盟。

22歲的烏力亞斯14日因與女友在比佛利購物中心爭吵，並出手將其推倒後遭警方逮捕，繳交2萬元保釋金。

大聯盟與洛杉磯市警局調查，烏力亞斯也被處七天的行政休假，暫停他的比賽，後續也可能給予延期處分。據悉他於21日復職，但目前並不清楚大聯盟或洛杉磯市警局調查是否完成。

洛杉磯時報報導，烏力亞斯20日仍留在洛杉磯，21日到佛羅里達州坦帕加入道奇隊，迎戰光芒隊兩場比賽。

知情人士稱，烏力亞斯和他女友堅持這起事件只是兩人口角上的爭吵，但根據執法人員說法，透過目擊者與影片上，顯示該女子被烏力亞斯推倒。一旦定罪，他可能會被驅逐出境，因他是墨西哥人，並非美國人。

去年歐蘇納（Roberto Osuna）因涉嫌毆打被捕，遭禁賽75場，執法期間大聯盟多次延長歐蘇納行政假期，他於5月8日休假，6月22日起被禁賽。他的刑事指控最後被撤銷。

烏力亞斯被認為是道奇隊首要人才，也是道奇隊培養的未來當家投手之一。他在2013年16歲時被球隊簽下，2016年他首次升上大聯盟，2017年因左肩關節囊撕裂傷動手術整季報銷，去年9月才回到球隊，至今在大聯盟累積七勝六敗，防禦率3.60，而球隊也控制他的投球量避免過度使用。

本賽季開始，烏力亞斯擔任先發球員之一，之後轉向牛棚，28局比賽中有二勝二負戰績，防禦率3.18。