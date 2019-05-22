MLB／葛蘭基2500K達成 現役第5人

2019-05-22 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



響尾蛇王牌解鎖生涯2500K，也是大聯盟史上第37位達到此成就的投手。 美聯社 分享 facebook

響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke）今天對教士先發達成一項里程碑，四局下他對首名打者雷耶斯（Franmil Reyes）送出三振，解鎖生涯2500K，也是大聯盟史上第37位達到此成就的投手。

葛蘭基是在兩好三壞時用87.6哩變速球讓雷耶斯揮棒落空，生涯第2500K誕生，現役共有五位投手達到這個里程碑，先達陣的四位投手包含剛達成3000K的沙巴西亞（CC Sabathia），以及韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）、赫南德茲（Felix Hernandez）；其中薛則和赫南德茲都是在今年賽季達成2500K里程碑。

Zack Greinke's milestone moment, career strikeout No. 2,500. pic.twitter.com/u94WRLIqYU — FOX Sports Arizona (@FOXSPORTSAZ) May 22, 2019

35歲的葛蘭基征戰大聯盟第16個賽季，花了2731.1局達成2500K，效力響尾蛇至今四季的第613K，過去他曾效力皇家(931K）、釀酒人(323K）、天使(78K)和道奇(555K），今年年薪3450萬美元的他，在全聯盟排行第三，僅次於國民投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）的3830萬美元和薛則的3740萬美元。