MiLB／江少慶先發5局失1分 獲本季第2勝

2019-05-22 12:12 中央社 台北22日綜合報導



效力印地安人3A的江少慶。 路透 分享 facebook

印地安人3A的江少慶，今天在對老虎3A的比賽中先發，第1局剛開始就被敲二壘安打，再被敲安打掉1分，接著投觸身球，不過用三振及滾地球解決這局。第2局也是先被敲安打，不過連解決3名打者沒掉分。

第3局江少慶被敲安後，下一棒擊出雙殺打，形成2出局，再被敲二壘安打，最後用三振化解危機。第4局投出1次保送沒失分，第5局則是2出局時，投保送後被敲安，再用飛球拿下第3個出局數。

總計江少慶主投5局，被敲6支安打，投2次保送、4次三振，失1分，終場印地安人3A以5比2擊退老虎3A，江少慶獲得本季第2勝，目前出賽8場，防禦率6.17，拿下2勝3敗。