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MLB／首次新人王民調 菊池雄星暫居美聯第4

2019-05-22 10:06聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

水手日籍投手菊池雄星在新人王民調排美聯第4。 美聯社
水手日籍投手菊池雄星在新人王民調排美聯第4。 美聯社
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大聯盟官網公布今年新人王第一次民調結果，教士右投派戴克（Chris Paddack）和光芒二壘手勞爾（Brandon Lowe）分別在國聯、美聯領先，水手日籍投手菊池雄星則在美聯排在第四。

派戴克今年首升大聯盟，已先發九場，擁有四勝二敗、防禦率1.93的成績，三振能力出色，送出56K，在全部36張選票獲得26張第一名；勞爾則是大聯盟生涯的第二個賽季，40場出賽打擊率2成91，帶有十轟、27分打點，也收到24張第一名的青睞。

紅襪內野新秀查維斯（Michael Chavis）近來解決球隊傷兵麻煩，除了填補守備空缺外，還繳出2成96打擊率、九轟的火力，獲得七張第一名選票，名列美聯第二。

老虎右投滕博爾（Spencer Turnbull）雖然沒有獲得任何第一名的選票，但以23.3%的得票率超過菊池雄星，今年他投出兩勝三敗，防禦率2.40。

近四場都繳出優質先發的菊池雄星，目前三勝一敗、防禦率3.43，有三張第一名選票，暫居美聯新人王民調第四名，若想超車前面的競爭者、從大谷翔平手中為日本蟬聯獎項，得在接下來的賽季加把勁，何況近來更有藍鳥大物小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）急起直追。

大聯盟水手大谷翔平

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