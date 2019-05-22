全面進化幅度大到驚人 雙城已非昔日吳下阿蒙

球季已進行到接近三成賽程，綜觀美國聯盟，首支30勝球隊是太空人，看在眼裡想必合情合理，但第二支30勝的…竟是明尼蘇達雙城，是否眼鏡跌破一地？

季前關於美聯中區的戰績預想，絕大多數球迷幾乎都認為，印地安人要持續蟬聯分區王座，並沒有太大的問題，外媒亦是如此，給予超過五成勝率的預測、但落點幾乎皆是分區第二、定位是「有機會搶外卡」。攤開Fangraphs的季前預測，印地安人拿分區冠軍的機率是88.6%、雙城是11.1%，進軍季後賽的機率，印地安人94.6%，雙城只有35.8%。時至今日，雙城領先印地安人4.5場勝差，Fangraphs預測分區冠軍的機率來到70%、季後賽門票機率87%。

雙城過去在美聯中區長期積弱不振，但本季徹底改頭換面，成為一支火力強大且投手戰力堅強的勁旅。 美聯社 分享 facebook

究竟雙城戰力做了哪些改變，讓來自北大荒的他們再次躋身強隊之林，有望繼2010年以來，又嘗到久違的分區冠軍滋味？

一、團隊士氣高昂、投打數據都亮眼

「六月以前就有五場比賽單場至少五轟，全大聯盟史上第一隊」、一度寫下連續13場比賽都開轟紀錄、單場得18分追平本季最高、也曾經整個系列戰（對藍鳥）僅失一分，投打都有充分展現價值。

雙城團隊打擊率（.269）、長打率（.505）、OPS（.841）都在美聯排名第二（僅次於太空人）、得分全大聯盟第一、全壘打（87支）第二多，棒棒開花的打線給予對手極大壓力。團隊防禦率（3.90）僅排全大聯盟第九，不過比起去年而言也是不可同日而語，尤其輪值防禦率3.73，美聯第三（前兩名是光芒和洋基），可圈可點。得失分差（DIFF）達+74，全大聯盟僅次於太空人。

雙城能靠打擊戰狂轟對手，也能在投手戰中勝出，戰績扶搖直上，球隊氣氛更佳！ 美聯社 分享 facebook

二、補強戰力到位

去年球季，雙城補強的羅尼（Fernando Rodney）、瑞德（Addison Reed）、杜克（Zach Duke）各個慘不忍睹，新組的「勝利方程式」儼然變成「勝利告別式」，災難一場，莫里森（Logan Morrison）帶著傷勢打球，發揮不若預期，成績低迷、傷害打線，種種因素使得雙城步履維艱。

幸好命運之神並未拋棄雙城太久，這個休賽季的「新同學」克隆（C.J. Cron）、克魯茲（Nelson Cruz）、岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）、史構普（Jonathan Schoop）都有聲有色，就連用低成本拿到的帕克（Blake Parker）也投得有模有樣，扛起關門重任。

不同的補強際遇，兩相比較，天壤之別，自然而然反應在戰績上。

帕克過去兩季在天使以擔任中繼投手為主，本季來到雙城被賦予主力終結者任務，結果他表現的更為出色，現在拿到12次救援成功，防禦率低到1.10。 美聯社 分享 facebook

三、教練團化腐朽為神奇

除了2017年美聯最佳總教練莫里特（Paul Molitor）解職、由年輕波德利（Rocco Baldelli）走馬上任以外，其他教練團亦作了大幅調整，最重要的關鍵人物是投手教練強森（Wes Johnson），雖然這是他首度進入職業球隊擔任教練，但過去在大學球隊的「豐功偉業」名滿全美，他擅長使用科學儀器分析投手的出手點、角度，有前瞻思考的優點，能並對症下藥，「改造」子弟兵。

強森的代表作是左投培瑞茲（Martin Perez），不但今年的直球系球種均速上升到生涯新高，實戰屢屢飆破95英里（約153公里），還多練了以前從來沒丟過的卡特球，成為對付右打者的絕命武器，培瑞茲的卡特球，被打擊率僅0.103，揮空率高達29.4%，與變速、直球相互搭配，效果奇佳，至今防禦率還不到3，和遊騎兵時期判若兩人。

37歲雙城新任教頭波德利(Rocco Baldelli)，今年首度執教，年輕的資歷令人質疑，但他花不到兩個月就讓人萬分佩服。 美聯社 分享 facebook

四、原班人馬進化

巴克斯頓（Byron Buxton）擊球均速增加、強勁擊球率變高，二壘安打數在全大聯盟名列前茅，甫延長合約的波蘭柯（Jorge Polanco）成為打擊榜上的常駐人選，還寫下「完全打擊」成就，他們的共同特點都是提高擊球仰角、增加長打，羅沙里歐（Eddie Rosario）與凱普勒（Max Kepler）的攻守也都保持中上水準，不容忽視。

貝瑞歐斯（Jose Berrios）持續進步、歐多瑞齊（Jake Odorizzi）回春（寫下隊史先發投手第五長的連續局數無失分紀錄）、吉布森（Kyle Gibson）的首球好球率大幅上升（生涯平均58.9%，今年68.3%），揮空率也創新高，牛棚主力羅傑斯（Taylor Rogers）依舊是令人心安的存在。值得注意的是，擅長接捕的卡斯楚（Jason Castro）今年傷癒復出，對於投手群來說是劑強心針。

雙城先發投手歐多瑞齊去年整季也只有7勝、防禦率高達4.49，本季先發10場已拿了6勝、防禦率低到2.38。 美聯社 分享 facebook

五、印地安人麻煩大

季初林多（Francisco Lindor）缺陣，接著克魯柏（Corey Kluber）又中彈，導致投打都陸續拉警報，雖然球季還長，誰也說不準，但印地安人勢必得加緊振作，特別是低潮中的拉米瑞茲（Jose Ramirez）長打完全消失，連帶讓得分變更不容易，如果印地安人在交易大限前選擇當「賣家」，那麼今年美中「變天」幾乎已成定局。

大聯盟有多達30支球隊，沒有球隊總能長期維持強盛，同樣的，不會有球隊是萬年爛隊，看著潮起潮落、見證興衰跌宕、從谷底爬回頂巔，便是屬於棒球獨一無二的醍醐味。也許今年球季，那個過去的美中王者雙城隊，就要隆重回歸了呢！

（本文數據截至台灣時間5月21日賽前）