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MLB／洋基「基瘟」不算什麼 大都會傷病潮更慘

2019-05-21 18:10台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

洋基本季傷兵陣容相當豪華，但同城的大都會也不惶多讓，今日又傳出主砲塞佩達斯將整季...
洋基本季傷兵陣容相當豪華，但同城的大都會也不惶多讓，今日又傳出主砲塞佩達斯將整季報銷。 美聯社
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MLB本季紐約洋基陷入眾多主力球員受傷的傷病潮，被稱為「基瘟」，但其實同屬紐約城的大都會隊才是傷病纏身的長年受害者。大都會近年來陣中好手常輪流受傷，難看到完整陣容，本季初大都會瘋狂補強，一度被看好能搶龍頭，但目前表現優秀的牛棚好手盧戈（Seth Lugo)受傷，去年報銷的重砲賽斯佩斯21日又傳出跌傷，本季繼續報銷，傷病讓他們仍不及5成勝率。

雙砲手貢獻微乎其微

根據《CBS體育網》報導，大都會21日對外表示，陣中重砲塞佩達斯（Yoenis Cespedes）因在家摔傷本季復出無望，而這位重砲去年也因傷勢開刀僅打38戰就整季報銷，表示大都會得連兩年依合約付給這位重砲各2900萬美元，但塞佩達斯卻無法為球隊帶來貢獻。

大都會球員的傷病纏身已是每年固定上演的「戲碼」，季初簽下的明星內野手勞瑞（Jed Lowrie）從春訓就有傷勢問題，最新消息是球隊昨日在他做完復健訓練後，以左膝關節扭傷為由，再轉移到歸期未定的傷兵名單中，這筆2000萬美元的簽約，勞瑞一球都還沒打到。

主帥卡洛威仍被信任

據《ESPN》報導，除了本就傷兵滿滿的缺戰陣容以外，大都會連目前主戰人員都受傷病風氣感染，本季至今表現最穩健的牛棚好手盧戈，日前被傳出肩膀有肌腱炎，也得「進駐」10日傷兵名單，對大都會戰力可謂雪上加霜。

而這些傷病侵襲下的大都會陣容根本不完整，難以打出好成績，日前更被全聯盟墊底的馬林魚完成橫掃，對此，主帥卡洛威（Mickey Callaway）也無奈表示，球隊帳面上的陣容不錯，但總是因傷病而湊不齊，他也只能盡力督戰，盼能重回5成勝率。

目前能確定的是卡洛威很得球員信任，連帶著總經理范維格南（Brodie Van Wagenen）支持著卡洛威，願意給這位新生代教頭更多時間去證明執教水平。

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大都會牛棚

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