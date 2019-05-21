MLB／較勁小熊前王牌 達比修：他在這是傳奇

2019-05-21 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



艾里耶塔自2017年底離隊後首度回到小熊主場出賽，最後無關勝敗收場。 美聯社 分享 facebook

達比修有今天在小熊主場先發，對抗回娘家的前王牌艾里耶塔（Jake Arrieta），兩人同繳優質先發、無關勝負，踢館的費城人延長第十局以5：4帶走勝利。

達比修有在前五局壓制費城人打線，包含用卡特球三振掉哈波（Bryce Harper）在內，共發出七張老K，沒想到六局上重現本季一再遭遇的保送麻煩，前三名打者有兩個獲得保送，達比修也付出代價，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）和赫南德茲（Cesar Hernandez）接連出現安打、丟掉三分。

艾里耶塔也投滿六局，被敲八支安打，是達比修的兩倍，唯一失分是在三局下，讓史瓦柏（Kyle Schwarber）敲出三壘安打後，再被瑞佐（Anthony Rizzo）補上安打，為小熊破蛋。

艾里耶塔原本在第五局有可能再掉分，幸虧哈波在右外野展現雷射肩，瑞佐遭到被捕手觸殺，形成雙殺守備，根據Statcast，這一傳速度達96哩，球飛行了264呎。

這是艾里耶塔自2017年底離隊後首度回到小熊主場出賽，過去他曾在這支球隊拿到世界大賽冠軍、一座國聯塞揚獎，和兩場無安打比賽，達比修有在賽後形容，「他在這裡是個傳奇。」

達比修有較勁艾里耶塔，同樣繳出優質先發但無關勝敗。 美聯社 分享 facebook

小熊總裁艾普斯坦（Theo Epstein）不願承認這場對抗是因為他決定放走艾里耶塔、改簽達比修有的檢定考，當時小熊從自由市場以六年1億2600萬美元帶回達比修有，讓費城人用三年7500萬美元撿走艾里耶塔。

小熊雖在八局追回三分且超前比數，但費城人在九局攻下一分追平，並且在十局上以瑞爾穆托的陽春砲勝出。