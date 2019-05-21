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MLB／托瑞斯成金鶯專武 對戰20場敲11轟平隊史

2019-05-21 12:13聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

托瑞斯分別在二局和八局上敲出兩發陽春砲，以22歲又158天之齡，成為洋基史上最年...
托瑞斯分別在二局和八局上敲出兩發陽春砲，以22歲又158天之齡，成為洋基史上最年輕達成五場單場雙響的球員。 美聯社
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洋基踢館金鶯第一戰，托瑞斯（Gleyber Torres）發揮「金鶯專武」的特長，用單場雙響帶動洋基反攻，在隊友桑契斯（Gary Sánchez）九局上用三分彈當及時雨的幫忙下，洋基以10：7逆轉金鶯。

先發投手哈普（J.A. Happ）只投3.2局狂失六分，讓洋基打線得苦苦追趕，托瑞斯分別在二局和八局上敲出兩發陽春砲，以22歲又158天之齡，成為洋基史上最年輕達成五場單場雙響的球員，而且其中四場就是在對陣金鶯時。

托瑞斯今年對金鶯繳出4成86的對戰打擊率，而且十轟當中有八轟打在金鶯身上，加上去年賽季，他生涯前20場和金鶯的對決已經濫炸11轟，追平洋基隊史最佳效率，過去只有馬里斯（Roger Maris）和曼托（Mickey Mantle）兩位傳奇前輩，同樣能在生涯前20場交戰從對方身上要到11轟，苦主是1961年和1962年的華盛頓參議員隊。

托瑞斯兩度用全壘打將比賽追至一分差，洋基隊友終於在九局上把握最後機會，一人出局，二、三壘有人，希克斯（Aaron Hicks）先用高飛犧牲打追平比數，下一棒渥特（Luke Voit）保送，桑契斯接著一棒三分砲，改寫比賽結局。

洋基靠著第九局的反撲，收穫在金鶯主場的九連勝，由於光芒今天是休兵日，洋基同時也得以將美聯東區領先，暫時拉開至一場勝差。

洋基金鶯

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