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MLB／天使厄普頓腳趾未癒 回歸遙遙無期

2019-05-21 17:43世界日報 編譯組／綜合報導

天使主砲厄普頓已缺賽三周，扭傷腳趾頭的他不確定何時能回歸球場。 歐新社
天使主砲厄普頓已缺賽三周，扭傷腳趾頭的他不確定何時能回歸球場。 歐新社
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天使隊明星外野手厄普頓（Justin Upton）已缺賽三周，扭傷腳趾頭的他不確定何時能回歸球場。

他於19日在天使球場時表示，他因左腳趾頭受傷進入60天傷兵名單，儘管他並未受到任何挫折影響，但厄普頓的恢復期卻比預期要長，至今他並未更進一步的任何棒球活動。

除厄普頓外，去年5月接受湯姆約翰手術（Tommy John surgery）的投手米德頓（Keynan Middleton），當天也來到天使球場接受檢查。目前在康復期的他尚未面對打擊者，但球隊總經理艾普勒（Billy Eppler）4月份曾表示，他應該可在本月達到此階段，他也可望於7月回到天使牛棚。

厄普頓說，「這是一個比我想像更慢的過程」。他是在一場高速公路大戰比賽中，碰到左側牆壁時受傷。

當時天使隊說，厄普頓恢復期恐長達三個月，現在看起來可能就是這樣。他跑步時仍無法承受身體重量，至今他仍被限制使用反重力跑步機。當他在擊球練習場中揮棒時，也受到限制。

一旦他解決這些障礙，厄普頓將獲得更多打擊次數。過去他受到右膝肌腱炎限制，大聯盟春訓比賽中，只出賽十場。

厄普頓說：「我還有一些時間，我還有很多事情沒做，我還沒進行地面跑，直線跑、飛身接球等。一旦我能完成這些事情且感到舒服，我便能開始進行球場訓練。」

天使隊在2017年與這位明星外野手達成五年1億600萬元合約。2016到2021年，與老虎隊簽下六年1億3275萬元合約。

厄普頓天使

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