MLB／簡森、捕手配球不同調 道奇苦惱

2019-05-21 17:59 世界日報 編譯組／綜合報導



道奇隊守護神簡森（Kenley Jansen）與捕手不同步？這也是道奇隊需解決的問題之一。 美聯社 分享 facebook

道奇隊守護神簡森（Kenley Jansen）與捕手不同步？這也是道奇隊需解決的問題之一。

簡森和巴恩斯（Austin Barnes）在14日比賽中明顯不在同一個步調上。15日簡森的搭檔是今年初與多倫多藍鳥隊交易的老將捕手馬丁（Russell Martin），兩次簡森都想投切球（cutter），但這兩次搭檔的捕手都希望他投別的球路。這兩次簡森都成功救援。

在1６日比賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，簡森有時候挺頑固，但上周之後，羅伯茲認為簡森與捕手只是溝通不良。

簡森說，他在20又二分之一局中獲得九次勝利，老實說，這沒什麼可說的。

簡森建立自己職業生涯，用他的切球，這不會改變。但投手教練哈尼卡特（Rick Honeycutt）說，他希望簡森能投更多滑球與二縫線快速球（Two Seam Fastball），彌補他的球速下降。

根據布魯克棒球（Brook Baseball）數據，簡森投出的切球中，被對手擊中的數據為.254，去年這個成績為.185，2017年為.189。

根據布魯克棒球數據並指出，本賽季簡森370次投球中，85%為切球，他投出35球二縫線快速球，22次滑曲球（sliders），在這兩種球路中，尚未被擊出安打。

哈尼卡特說，球隊希望他使用二縫線快速球，也希望他能使用他的滑曲球，他認為簡森不止於此。

但簡森最好的球路仍是他的切球能力，他必須靠著這項球路一路往前走。Honeycutt說，向簡森拋出不同球路，就像要求克蕭（Clayton Kershaw）進行投球大更改一樣。

簡森說，這沒什麼大不了，「相信我，我知道如何投球，我不會改變任何事情，我會混合使用我的切球與滑曲球，我總是會混和搭配球路。」