MLB／上周一球未丟 陳偉殷9天沒上場本季最長

2019-05-21 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



陳偉殷九天未上場已經是他在今年賽季的最長間隔。 聯合報系資料照 分享 facebook

陳偉殷本季表現漸入佳境，近五場後援登板都沒有失分，但馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）卻沒有兌現增加出賽的承諾，上周陳偉殷一球未丟，加上今天的休兵日，九天未上場已經是他在今年賽季的最長間隔。

陳偉殷本季從牛棚出發，目前累計十場出賽、防禦率9，在歷經開季被紅人打爆十分後，近況有逐漸穩定的趨勢，卻換不來更多上場的機會；馬林魚在上周兩場輸給光芒的比賽，差距都在四分之內，陳偉殷沒有亮相，接下來和大都會的三連戰都贏球，更是板凳坐好坐滿。

先前陳偉殷在牛棚待命，最多只休六天，就算曾有連續兩天出賽的情形，下一次登板也只在休息五天後，不過現在陳偉殷距離前一場5月12日的出賽已經休滿九天，一段時間未出賽恐怕會影響手感。

馬林魚接下來將客場展開七連戰，依序對上老虎和國民，陳偉殷能不能獲得教練團啟用值得觀察；今年陳偉殷僅14局投球，在牛棚投手群中是吊車尾，只比在大聯盟和3A間升降的奇哈達（Jose Quijada）、賈西亞（Jarlin Garcia）還多。

陳偉殷的出賽也將影響未來合約的選擇權，若2021年還想以1600萬美元的價碼留在馬林魚，就得在這兩年合繳360局投球，或是明年投到180局；根據「邁阿密先鋒報」的分析，陳偉殷應該在2020年就會被「結清」，因為馬林魚或許會限制投球局數，讓他無法達成執行共同選擇權的條件。