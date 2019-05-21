MLB／助紅襪封王 教練：上原浩治請求巴掌趕睡蟲

2019-05-21 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



44歲的日本投手上原浩治昨天宣布結束21年的職棒生涯，消息傳到美國，當紅襪投手教練勒凡吉（Dana LeVangie）被記者問到對這位前終結者最深刻的印象時，他說，上原在2013年世界大賽上場前，要求凡吉打巴掌、趕跑瞌睡蟲，「我就照做了。」

凡吉表示，儘管這個請求很弔詭，但為了讓上原浩治振奮起精神還是達成了他的心願，而這些巴掌似乎也發揮效用，和紅雀鏖戰六場的世界大賽中， 上原共登板五場，不僅一分未失，只被敲兩支安打，幫助紅襪封王，也為自己爭到旅美生涯唯一的冠軍戒。

那一年上原浩治直到六月底才接下紅襪終結者角色，但接下來24次救援機會成功21次，防禦率1.09，進入季後賽一樣大殺四方，13場出賽只丟一分，還是美聯冠軍賽的MVP；凡吉表示，「很關鍵，我們有兩個投後段局數的人都受傷了，我認為當他拿到終結者一職後，我們球隊就進入軌道，從那時開始運作，讓每個人在牛棚都能有個舒服的角色。」

當時還是菜鳥的游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）也表示，如果沒有上原浩治，紅襪無法在那一年拿到世界大賽冠軍，「2013年是因為他才能獲得巨大的成功。」波賈茲還透露，上原和「老爹」歐提茲（David Ortiz）之間奇怪的友誼，歐提茲喜歡「空拋」上原，兩人還會玩過肩摔。

上原浩治在大聯盟待過九年，除了紅襪外，還待過金鶯、遊騎兵和小熊，2017年賽季結束後才回到日職老東家巨人，他在2013年到2016年效力紅襪時，共留下79次救援成功，目前仍在隊史排名第八。